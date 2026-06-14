Ooit stond ze op het ijs om te schaatsen tegen Jutta Leerdam. Tegenwoordig is Famke Wilmink (27) werkzaam in de Formule 1, als engineer bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Opvallend genoeg is dat pas haar tweede baan ooit. De eerste was achter de kassa in een supermarkt.

De in Hoofddorp geboren Wilmink volgde een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Tot februari 2019 reisde ze door Nederland om deel te nemen aan schaatswedstrijden voor junioren.

Een van haar concurrenten destijds was Jutta Leerdam, inmiddels olympisch kampioene op de 1000 meter. Neem bijvoorbeeld de zevende editie van de masterswedstrijden in Thialf, in maart 2014. Leerdam werd toen tweede op de 1000 meter, Wilmink 15e.

Grand Prix van Barcelona

Dit weekend is de Grand Prix van Barcelona. De Telegraaf sprak rondom het raceweekend met Wilmink. Ze zegt over haar stageperiode bij Red Bull: "Ik stond wel een beetje perplex, hoor. Zeker omdat het pas mijn tweede baantje was, vlak daarvoor was ik nog caissière bij de Albert Heijn. Er is veel om in je op te nemen aan het begin."

Die stage leidde tot tevredenheid aan beide kanten. Ze kreeg een baan aangeboden als aerodynamics performance engineer bij Racing Bulls. Wat ze allemaal moet doen vergt een lang antwoord, maar komt hier op neer: "Ik zit in de aerodynamica en mijn takenpakket is heel breed. Ik zorg ervoor dat de auto optimaal is afgewerkt, om zo goed mogelijk te presteren."

Mannenwereld

Ze houdt zich bezig met zaken als koeling, windtunnels en feedback van de coureurs. Ingewikkelde materie van het hoogste technische niveau. Wilmink woont nu deels in Milton Keynes (Engeland). Bij een bezoek aan Nederland heeft ze genoeg te vertellen. De engineer legt uit: "Een deel denkt ook nog echt dat dit een mannenwereld is. Maar goed, als ik mijn 15-jarige-zelf had verteld dat ik dit nu zou doen, had ik dat destijds ook niet geloofd."

Ze is niet het type dat beweert dat er olie door haar aderen loopt. Sterker nog: als jong meisje had ze geen interesse in autosport. "Veel te veel geluid, die stomme auto’s. Dat denk je dan. Later raakte ik geïnteresseerd in techniek, ik denk dankzij mijn opa, en kwam ik erachter wat er allemaal bij komt kijken", verklaart Wilmink.

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