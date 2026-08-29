Formule 1-coureur Max Verstappen verlengde vorige week zijn contract bij Red Bull nadat hij meermaals zijn onzekerheid over de toekomst in de sport had aangekondigd. Williams-coureur Carlos Sainz snapt niets van een uitspraak van de Nederlander over zijn besluit. "Je bent niet eens halverwege."

Verstappen maakte deze week bekend dat hij tot 2030 heeft bijgetekend bij de renstal waarmee hij vier keer wereldkampioen werd. Hij liet vervolgens weten dat er geen twijfel was om over te stappen naar een ander team. "Ik was dichter bij stoppen, dan bij het wisselen van team", zei hij.

'Ik snap daar niets van'

Die worden leiden tot veel verbazing bij Sainz. Hoewel hij ook kritisch was op de nieuwe reglementen in het huidige kampioenschap, zou hij nooit overwegen om te stoppen. "Ik denk dat ik in de Formule 1 blijf zo lang als ik kan. Ik snap niets van mensen die daar 'nee' tegen zeggen", vertelt hij aan Autosport.

De denkwijze van Verstappen, die eerder liet weten ook tijd te willen hebben voor andere dingen in het leven, is totaal anders dan die van de 31-jarige Spanjaard. "Het is vreemd. Mijn theorie is dat je op je veertigste nog niet eens halverwege je leven bent. Ik vraag me dan af wat ik met die andere helft ga doen." Hij heeft wel andere hobby's, zoals padel en fietsen. "Maar dat geeft me niet hetzelfde plezier als wat ik nu doe."

Gelukkig

"Ik ben me er bewust van hoe gelukkig ik ben om onderdeel uit te maken van deze sport", vervolgt hij. "Het is waar dat 24 races in een jaar veel is, en er zijn veel andere verplichtingen. Maar als ik 's avonds in bed ligt, besef ik dat ik het voor niets in de wereld zou willen ruilen."

Formule 1

Het F1-kampioenschap gaat volgende week verder in Italië. Zondag 6 september wordt de GP verreden op Monza.