George Russell beleefde zondag een absolute baaldag in Monaco. De Brit eindigde buiten de punten en is de aansluiting in de WK-stand kwijt. Russell reageerde na afloop gefrustreerd op de manier waarop hij de punten miste in Monaco

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Russell tijdens de F1-race in het prinsdom, tot hij een drive-through-penalty kreeg. Die straf kreeg de Brit, omdat hij zijn eerdere tijdstraf van vijf seconden niet goed uitzat. Die eerste sanctie kreeg Russell voor het te hard rijden in de pitstraat. Door die straf zakte de Mercedes-coureur in de uitslag en eindigde hij op plek twaalf. Dat betekende geen punten voor Russell en dat is vervelend voor zijn titelaspiraties.

Russell zijn teamgenoot Kimi Antonelli wist de race in Monaco te winnen en dus liep de Italiaan nog verder uit in de stand om het WK. Op dit moment is de achterstand op zijn ploeggenoot al 68 punten voor de Brit. Voor Russell werd het echter nog erger, want ook zijn tweede plek in de WK-stand is hij kwijt. De coureur verloor die plaats aan landgenoot Lewis Hamilton. De coureur van Ferrari werd tweede in Monaco en stijgt daarmee een plekje in de WK-stand.

'Nauwelijks te bevatten'

Na afloop was Russell tegenover de internationale pers erg gefrustreerd over hoe de race in Monaco verlopen is. Sterker nog, hij kan 'nauwelijks bevatten hoe dit seizoen verloopt'. Het is niet de eerste keer dat Russell pech heeft. Tijdens de vorige GP in Canada deed hij ook mee voor de dagzege, maar door een technisch probleem aan zijn motor won hij uiteindelijk niet. "Het valt gewoon niet mijn kant op", luidt de duidelijke en zorgwekkende conclusie van Russell.

Voor Russell is het het allerergste dat de twee pechdagen toch buiten zijn macht liggen. "Ik zou willen dat ik de verantwoordelijkheid kon pakken voor wat er vandaag is gebeurd. Alleen kan ik weinig doen aan een motorprobleem in Canada of aan de straffen van vandaag. Dat lag volledig buiten mijn controle en dat is heel moeilijk te accepteren." Op 14 juni krijgt Russell een nieuwe kans als de GP in Barcelona op het programma staat.

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