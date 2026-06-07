De Formule 1-race in Monaco is een van de meest spectaculaire in jaren geworden. Waar de races in het steenrijke land doorgaans niet zo verheffend zijn, was dat dit weekend wel anders. Max Verstappen viel al heel vroeg uit met autoproblemen en later in de race was er nog een opmerkelijke rode vlag. Winnaar Kimi Antonelli deerde het allemaal niet.

Verstappen begon op de eerste startrij nadat hij zaterdag nipt tweede werd in de kwalificatie, vlak achter WK-leider Kimi Antonelli. Hij startte dus helemaal vooraan en Verstappen moest proberen om de jonge Italiaan te passeren. Het ging voor de Nederlander echter faliekant fout op de eerste meters.

Einde oefening voor Max Verstappen

Verstappen kwam niet weg en werd door alles en iedereen gepasseerd. De Nederlander stond volledig stil en kreeg zijn auto niet aan de praat. Na een ronde besloot Red Bull er de brui aan te geven en Verstappen naar binnen te halen. Een rampzalig scenario dus voor de Nederlander, die zijn race bij de start eigenlijk meteen zag eindigen.

In Monaco is het doorgaans lastig inhalen waardoor juist een goede start cruciaal was. Dat was Verstappen dus niet gegeven in een jaar waarin hij toch al niet in de buurt komt van de wereldtitel. Twee weken geleden boekte hij wel zijn eerste podiumplaats. Tijdens de GP van Canada werd hij derde. In de WK-stand bezette hij voorafgaand aan de race in Monaco de zevende plaats, achter Antonelli, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris en Oscar Piastri. De achterstand op veel van hen werd alleen maar groter.

Rode vlag legt race stil

Verstappen was niet de enige uitvaller. Ook Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Norris, Lance Stroll en Leclerc haalden de finish niet. Na de crash Leclerc werd de rode vlag gewapperd. Er waren problemen met het asfalt dat letterlijk op bepaalde plekken afbrokkelt. Met tien ronden te gaan lag de race dus tijdelijk stil. Daarna zou ook Carlos Sainz nog uitvallen.

Winst wéér voor Kimi Antonelli

Tijdens de herstart was Antonelli wederom oppermachtig. Hij boekte zijn vijfde zege op rij en heeft een gigantische voorsprong in de WK-stand. In Monaco werd Hamilton, onder toeziend oog van zijn geliefde Kim Kardashian, keurig tweede. Isack Hadjar werd derde door een tijdstraf van Pierre Gasly.

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