McLaren heeft groot nieuws naar buiten gebracht over de toekomst van regerend wereldkampioen Lando Norris. De Brit heeft een besluit genomen over zijn contract bij de ploeg.

McLaren en Norris hebben officieel aangekondigd dat de coureur zijn contract bij de ploeg heeft verlengd. De regerend wereldkampioen heeft zijn handtekening onder een contract tot 2030 gezet. Daarmee maakt McLaren een eind aan een dossier dat al langer op de plank lag en heeft het team meer zekerheid over de stoeltjes voor komende jaren. In het contract staat ook een optie om de verbintenis voor meerdere jaren te verlengen.

Norris is blij dat de contractverlenging eindelijk rond is, "McLaren is mijn thuis en ik ben erg blij dat ik hier kan blijven tot minimaal 2030. Toen ik mijn reis negen jaar startte, was ik duidelijk over de doelen die ik wilde bereiken. Ik wilde McLaren weer omhoog brengen en wereldkampioen worden. Dat doel hebben we bereikt, maar we willen meer. We willen blijven winnen en we weten dat wij als team dat kunnen. Ik kan niet wachten om weer in de auto te stappen", is Norris verguld met het nieuws.

Prestaties van Norris

Tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort beleefde Norris zijn hoogtepunt van dit seizoen. Hij pakte de zege tijdens een spannende thuisrace van Max Verstappen. Dat zorgt er ook voor dat hij weer meedoet om het wereldkampioenschap. Norris werd vorig seizoen overtuigend wereldkampioen, maar op dit moment staat hij vierde in het klassement. Lewis Hamilton, George Russell en Andrea Antonelli staan nu nog boven hem in de stand.

Tevredenheid bij McLaren

Ook bij McLaren is men dolgelukkig dat Norris heeft bijgetekend. "Lando is een belangrijk onderdeel geweest van de reis van ons team en het succes in de laatste negen jaar. We zijn blij dat we deze samenwerking verder kunnen zetten. Hij is een geweldige coureur, iemand die natuurlijke snelheid combineert met volwassen rijden, solide prestaties en een loyaliteit naar McLaren. Maar boven alles is hij een speciaal mens die door iedereen in het team wordt gewaardeerd."