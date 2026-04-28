McLaren-baas Zak Brown roept om verandering in de Formule 1. De Amerikaan is er wel een beetje klaar mee dat andere teams 'zomaar' met personeel kunnen schuiven, terwijl hij moet wachten óf betalen als hij iemand van buitenaf wil hebben, zoals gebeurde bij Gianpiero Lambiase. De rechterhand van Max Verstappen gaat per 2028 naar McLaren.

Volgens Brown moet de Formule 1 zo snel mogelijk af van zogenaamde B-teams, zoals Racing Bulls en Haas. Dat zijn volgens hem niet alleen op papier zusterteams van de grote kampioenenrenstallen, maar ook in de praktijk. Hij noemt dat 'ongezond' en 'financieel oneerlijk' in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Elders zie je dat werknemers van de ene op andere dag van team wisselen, terwijl wij soms moeten wachten en financiële compensaties moeten treffen."

Voorbeelden te over

Lambiase kan pas na zijn contract bij Red Bull naar McLaren, terwijl het team van de Nederlandse coureur Verstappen bijvoorbeeld Andrea Landi per 1 juli kan aanstellen als hoofd performance. Hij komt dan weer over van zusterteam Racing Bulls en daarmee maakt Red Bull Racing gebruik van de mazen in de wet. Dat verband is niet uniek in de Formule 1, want Ferrari maakt bijvoorbeeld ook dankbaar gebruik met de innige relatie met Haas.

"Dat heeft gevolgen voor ons budget terwijl bij andere teams mensen zonder financiële compensatie kunnen overstappen. Dat is financieel oneerlijk.” McLaren moet het alleen doen en daar is de Amerikaan niet blij mee, zeker niet nu titelconcurrent Mercedes ook nog eens openlijk flirt met Alpine omtrent een overname van bijna een kwart van de aandelen in het Franse team. Hoewel Mercedes-baas Toto Wolff aangaf van Alpine geen B-team van Mercedes te willen maken, waarschuwt Brown toch.

'Zo snel mogelijk af van B-teams'

"Mede-eigenaarschap is in bijna alle grote sporten toegestaan, maar het is een groot risico voor de integriteit van de sport. Wat als fans het gevoel krijgen dat er niet elf onafhankelijke raceteams zijn? Dan haken ze af. Vanaf dag 1 heb ik mezelf erover uitgesproken en mijn mening is sindsdien nooit veranderd. We moeten zo snel mogelijk van B-teams af.”