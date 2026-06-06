Ferrari heeft heftig nieuws gedeeld in aanloop naar de Grand Prix van Monaco. Frédéric Vasseur, teambaas van het Formule 1-team, is in Monte Carlo naar het ziekenhuis vervoerd.

Vasseur, de teambaas van Ferrari in de Formule 1, moet de derde vrije training en de kwalificatie voor de Grote Prijs van Monaco zaterdag aan zich voorbij laten gaan. De 58-jarige Fransman is in Monte Carlo naar het ziekenhuis gebracht en moet daar diverse onderzoeken ondergaan.

"We wensen 'Fred' een spoedig herstel en kijken ernaar uit hem snel weer op het circuit te zien", aldus Ferrari in een verklaring. De renstal geeft verder geen informatie. Het is dan ook niet bekend voor wat voor medische aandoening Vasseur naar het ziekenhuis is vervoerd.

Vasseur is sinds begin 2023 teambaas van het meest succesvolle team in de Formule 1-geschiedenis. Na goede prestaties in de vrije trainingen worden Charles Leclerc en Lewis Hamilton, de twee Ferrari-coureurs, beschouwd als favorieten voor de overwinning in de Grand Prix van Monaco.

Update from Monaco pic.twitter.com/1HXBvGNypz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 6, 2026

Ferrari in Monaco

De afwezigheid van Vasseur betekende niet dat Ferrari-coureurs Leclerc en Lewis Hamilton in begonnen te storten. Tijdens de eerste vrije trainingen in Monaco was het duo oppermachtig. In VT1 was Leclerc degene die de snelste tijd klokte en Hamilton de tweede. Tijdens de tweede vrije training was het precies andersom. Daardoor lijken de Ferrari's in topvorm richting de kwalificatie. Die vindt zaterdag om 16:00 uur plaats.

Een goede eindnotering in Monaco kan erg goed nieuws betekenen voor Leclerc en Hamilton. Zij staan op dit moment derde en vierde in de WK-stand. Het puntenverschil met de nummer 2 George Russell is voor allebei niet groot, zestien punten verschil met Hamilton en dertien met Leclerc. Max Verstappen is op dit moment de nummer zeven in de WK-stand van de Formule 1.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover