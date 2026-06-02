Max Verstappen heeft de weg naar boven ingezet met zijn eerste podiumplek van het jaar in Canada twee weken geleden. De Nederlandse topcoureur mag komend weekend in zijn eigen achtertuin racen voor broodnodige punten voor de WK-stand. De GP van Monaco wordt gereden, het eerste raceweekend op Europese bodem. Check in dit artikel de tijden voor de GP van Monaco.

Verstappen knokte in Canada eindelijk weer eens om het podium en slaagde erin om Charles Leclerc achter zich te houden en met Kimi Antonelli en Lewis Hamilton feest te vieren. Na een week rust strijkt het Formule 1-circus neer op misschien wel het meest iconische circuit van allemaal. Het smalle stratencircuit door het rijke dwergstaatje in Zuid-Frankrijk biedt weinig mogelijkheden tot inhalen, maar wel schitterende beelden.

De coureurs rijden langs de haven vol peperdure jachten, onder het casino door en racen in optocht naar de bekende punten op het asfalt, zoals een chicane, een doordraaibocht en dus een tunnel. De kwalificatie is van levensbelang, want regelmatig is coureur op pole position ook de grote favoriet voor de racezege. Verstappen woont, net als veel Formule 1-coureurs, in Monaco. Het Vorstendom is namelijk een belastingparadijs.

Tijdschema GP van Monaco

Vrijdag 5 juni



13.30 uur: Vrije training 1

17.00 uur: Vrije training 2



Zaterdag 6 juni



12.30 uur: Vrije training 3

16.00 uur: Kwalificatie



Zondag 7 juni



15.00 uur: Race

Viaplay zendt alle Formule 1-races live uit en dus kun je ook dit weekend bij de streamingsdienst terecht. Ook F1TV is beschikbaar in Nederland.

GP van Monaco 2025

Vorig jaar werd Verstappen vierde in het stratencircuit, achter de latere wereldkampioen Lando Norris, Leclerc en Oscar Piastri. Het lukte de Nederlander nog wel om Hamilton te passeren, die op P4 kwalificeerde, maar vijfde eindigde. Waar McLaren vorig jaar domineerde, is het nu Mercedes wat oppermachtig is. Antonelli won al de afgelopen vier races en teamgenoot George Russell won de openingsrace in Melbourne.

Ook Verstappens teamgenoot lijkt de weg naar boven te hebben ingezet. In Canada werd Isack Hadjar vijfde, zijn beste positie tot nu toe in de Red Bull. Hij pakte daarmee tien punten en zette zichzelf op 14 punten totaal.

