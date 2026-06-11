Kelly Piquet heeft op haar Instagram nog een aantal mooie plaatjes gedeeld van de GP in Monaco afgelopen weekend. Daarbij springt er één foto in het bijzonder uit, een kiekje met een wereldberoemde artiest.

Voor Piquet was de GP in Monaco haar thuisrace. Samen met haar vriend Max Verstappen en hun dochters Lily (gekregen met Verstappen) en Penelope (gekregen met ex-vriend en ex-coureur Daniil Kvyat) woont ze in het prinsdom. Voor Piquet betekende de GP kijken vanaf een boot naar de coureurs die zich in het zweet werkten op het circuit. Tijdens de GP ontmoette de influencer ook nog een grote internationale superster.

Pharell Williams

Het ging om zanger en producer Pharell Williams. Ook hij was aanwezig tijdens de GP van Monaco en Piquet besloot met hem op de foto te gaan. Williams is bekend van grote hits als Blurred Lines en hij maakte veel titelsongs van bekende animatiefilms. Zijn grootste hit had hij echter met het nummer Happy. Als producer werkte Williams ook mee aan bekende nummers als Drop It Like It's Hot van de Amerikaanse rapper Snoop Dogg.

Naast de foto met Pharell Williams deelt Piquet nog een hoop plaatjes die haar terug laten denken aan het weekend in Monaco. Zo deelt ze ook een kiekje dat ze met een vriendin over de F1-grid loopt en plaatst ze meerdere foto's en video's van de kinderen die zich vermaken tijdens het evenement.

Max Verstappen

De aanwezigheid van zijn vriendin en kindje heeft Verstappen geen geluk opgeleverd tijdens de GP in zijn woonplaats. Tijdens de formatieronde voelde de Nederlander al dat er iets mis was met zijn auto en dat bleek al snel de waarheid. Enkele seconden nadat de lichten gedoofd waren, viel Verstappen al uit. Hij kon geen ronde rijden op het circuit van het prinsdom. Na afloop van de race was Verstappen verrassend kalm. Hij vond de uitvalbeurt 'minder pijnlijk omdat hij het kampioenschap niet leidt'.

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