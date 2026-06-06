Voor Max Verstappen en Kelly Piquet staat dit weekend hun tweede thuisrace op het programma. Zondag staat de GP in Monaco op het programma en Piquet geniet alvast van de luxe in haar woonplaats.

Via haar Instagram deelt de vriendin van de Formule 1-coureur beelden dat ze op een boot door de haven van Monaco vaart. Samen met vriendinnen geniet ze van het goede leven terwijl ook de nodige make-up-producten worden getest. Ten slotte gaat Piquet ook met haar vriendinnen naar het circuit waar Verstappen zijn eerste rondes van het weekend reed. De trip deed ze in samenwerking met een bekend make-up-merk

In de reacties stromen de complimenten voor Piquet binnen. Zo noemt een van haar vriendinnen haar 'de first lady van Monaco'. Andere aanwezigen geven aan dat ze 'de beste tijd hebben gehad' tijdens het evenement van Piquet. Verder regent het hartjesemoji's en hartjesogen onder de post om complimenten aan de influencer over te brengen.

Max Verstappen

Voor Verstappen is er geen tijd om van de luxe in het prinsdom te genieten. Hij wil koste wat kost presteren in Monaco en verder klimmen op de WK-stand van de Formule 1. Het begin van het seizoen was dramatisch voor Verstappen. Mede door de nieuwe regels rondom de batterijen verloor de oud-wereldkampioen volledig het plezier en waren ook de prestaties slecht. Na een kort uitstapje op de Nürbürgring deed Verstappen het in Canada al een stuk beter. Daar pakte hij een derde plek na een sterke race.

In de eerste en de tweede vrije training reed Verstappen in Monaco de derde tijd. Daar leek hij achteraf tevreden mee. Zaterdag om 16:00 uur rijdt hij de kwalificatie voor de race in Monaco. Die vindt op zondag om 15:00 uur plaats. Verstappen staat op dit moment zevende in de WK-stand bij de Formule 1. Met een goede prestatie in Monaco zou hij weer kunnen stijgen, maar vooral het goede gevoel zal hem een boost geven.

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