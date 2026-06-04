De Formule 1 strijkt dit weekend neer in Monaco, de woonplaats van Red Bull-coureur Max Verstappen. Hij hoopt daar op een podiumplaats bij de Grand Prix, maar kan zijn kansen moeilijk inschatten. "Maar ik houd ervan."

Verstappen weet nog niet precies wat hij van de Red Bull kan verwachten in de straten van Monaco. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 is daarom voorzichtig in vragen over zijn kansen bij de Grand Prix van Monaco. "De kwalificatie is het hoogtepunt van het weekend. Daar moet je presteren", was Verstappen duidelijk.

"Ik weet niet hoe de wagen morgen aanvoelt", keek Verstappen op de persdag vooruit. "Monaco kan voor verrassingen zorgen en realistisch gezien is de wagen oké op lage snelheid, maar je moet hier goed zijn op de hobbels en kerbs en dat zijn we niet."

Verbetering

Verstappen haalde bij de Grote Prijs van Canada twee weken geleden zijn eerste podiumplaats. "In Montreal kwamen we op de rechte stukken tekort en in de bochten en over de hobbels waren we niet de beste. We willen meer grip, meer vermogen en dat de banden beter hun werk doen. Je wilt in alles verbetering."

Hectisch weekend

De Nederlander won de GP van Monaco in 2021 en 2023. Afgelopen jaar eindigde hij in de door Lando Norris gewonnen race als vierde. Ook met de nieuwe auto's blijft het in Monaco lastig inhalen, maar de race in het prinsdom blijft populair. "Het is altijd een gek weekend en een beetje hectisch, maar ik houd ervan", zei Verstappen, die de race in zijn woonplaats een "bonus" noemde.

In de WK-stand staat Verstappen zevende met 43 punten. De Italiaanse Mercedes-coureur Kimi Antonelli gaat met 131 punten aan de leiding, gevolgd door zijn teamgenoot George Russell. Monegask Charles Leclerc staat derde.

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