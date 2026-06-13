Kimi Antonelli en Kim Kardashian hebben de strijdbijl begraven na een opmerkelijke rel in de Formule 1. Er ontstond online veel ophef nadat er beelden rondgingen waarop de realityster de handdoek van de Mercedes-coureur pakte. Zij besloot de 19-jarige daarom te verrassen.

Kardashian was in Monaco voor het eerst aanwezig om haar vriend Lewis Hamilton aan te moedigen tijdens een Grand Prix. Haar aanwezigheid trok wereldwijd veel aandacht en geen actie van de 45-jarige Amerikaanse bleef onopgemerkt.

Zo legden de camera's ook vast hoe Kardashian een 'diefstal' pleegde. Ze eigende zich de handdoek van Antonelli toe, die klaarlag voor de winnaar van de GP in Monaco. Het opvallende incident ging viraal op sociale media en daar speelde ook Mercedes op in.

Het F1-team deelde een ludieke video met de WK-leider in de hoofdrol. "Ik vroeg me af of jij mijn handdoek hebt gezien?", begint de jonge Italiaan in het filmpje. Ook teamgenoot George Russell blijkt niet te weten waar de handdoek is, als dat aan hem wordt gevraagd.

Nieuwe handdoek

Gelukkig is er inmiddels een nieuwe handdoek geregeld. Kardashian heeft Antonelli hoogstpersoonlijk een exemplaar toegestuurd. Daarop staat 'Voor Kimi, van Kim' geschreven. De coureur krijgt het cadeau in Barcelona overhandigd met een roze strik eromheen. "Dankjewel Kim", zegt Antonelli. "Is die echt van haar?", vraagt hij zich af. Dat wordt bevestigd.

Daar hebben veel fans wel hun twijfels bij. "We weten allemaal dat Kim Kardashian zelf niks te maken had met de terugkeer van de handdoek", is de populairste reactie op de video op TikTok.

GP van Barcelona

Antonelli kan de handdoek op het Circuit de Barcelona-Catalunya wel gebruiken. Het wordt namelijk 'tropisch warm' tijdens de Grand Prix volgens weeronline. "De luchttemperatuur stijgt naar 30 graden. De wegdektemperatuur loopt op naar ruim 50 graden." Gelukkig kan de coureur zijn zweet na de race weer drogen.

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