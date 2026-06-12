Het protest van Formule 1-team Alpine na de Grand Prix van Monaco heeft grote gevolgen gekregen. De uitslag van de race is aangepast, waardoor Isack Hadjar zijn podiumplek moet afstaan.

Pierre Gasly heeft namelijk de derde plaats in de uitslag van de GP van Monaco teruggekregen. De Fransman van Alpine was afgelopen zondag achter winnaar Kimi Antonelli en Lewis Hamilton als derde over de finish gekomen, maar was na twee tijdstraffen van 5 seconden teruggezet naar de zevende plaats.

Autosportbond FIA heeft die beslissing na een protest van Alpine teruggedraaid. Volgens de FIA reed Gasly tijdens zijn pitstops 60,1 en 60,4 kilometer per uur, terwijl de limiet op 60 kilometer per uur lag. De Alpine-coureur hield na afloop vol dat hij zich aan de regels had gehouden.

Protest

Het team vermoedde dat de snelheid mogelijk werd berekend op basis van een onjuiste afstand tussen de meetpunten in de pitstraat. De Formule 1, die verantwoordelijk is voor de tijdmetingen, gaf toe fouten te hebben gemaakt. "We bedanken de FIA en het management van de Formule 1 voor hun transparantie en de medewerking in dit beroep en voor het komen tot deze beslissing", liet Alpine weten.

Ook andere coureurs spraken zich daarover uit. George Russell, Lewis Hamilton en Oscar Piastri werden in Monaco ook bestraft vanwege hun te hoge snelheid in de pitstraat. De stewards lieten weten dat in het geval van andere coureurs die een straf kregen dit helaas van invloed is geweest op hun uitslag. Zij zeggen echter niet de bevoegdheid te hebben om straffen die tijdens de race zijn voldaan terug te draaien.

De beslissing betekent dat Max Verstappens teamgenoot Isack Hadjar alsnog als vierde is geëindigd in de GP van Monaco. De Franse coureur had door de straf van Gasly zijn eerste podiumplaats behaald voor het team van Red Bull. Hadjar was vorig jaar in de auto van zusterteam Racing Bulls al derde geworden bij de GP van Singapore.

Max Verstappen

Verstappen viel zelf al in de eerste ronde uit. Het lukte hem niet om weg te komen bij de start in Monaco. Voor het raceweekend in Barcelona heeft hij een gloednieuwe motor gekregen van Red Bull. Het vervangen van de krachtbron heeft geen gevolgen voor de Nederlander , want het is pas zijn tweede van dit seizoen en dat betekent dat er geen gridstraf aan is gekoppeld.

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