Lewis Hamilton reed tijdens de Grand Prix van Monaco naar een sterke tweede plaats. Dat deed de Brit onder toeziend oog van zijn vriendin Kim Kardashian. Inmiddels is de coureur aangekomen in Barcelona, waar hij opviel met zijn opvallende verschijning.

De Grand Prix van Monaco werd voor Max Verstappen een groot drama. Zijn race zat er bij de start al op. Maar zijn eeuwige rivaal Lewis Hamilton zorgde wel voor een puike prestatie met zijn tweede plaats. Wellicht had dat iets te maken met de aanwezigheid van zijn liefde Kim Kardashian, die op verschillende manieren de show stal in het Prinsdom.

Opvallende verschijning

Komend weekend staat de volgende race alweer op het programma. Dan strijden de coureurs om de winst in Barcelona op het circuit waar Verstappen tien jaar geleden zijn eerste overwinning pakte. Inmiddels is het gehele circus al aangekomen in Spanje en was het Hamilton die opnieuw het meeste opviel.

Op foto's valt te zien dat de Britse coureur voor de verandering een hele andere haarstijl heeft. Normaal gesproken draagt hij zijn zwarte krullen in kenmerkende cornrows, een soort strakke vlechten. In Barcelona verscheen hij echter met zijn lange haar los, waardoor een flinke bos te zien was. Misschien is dat wel op voorspraak geweest van Kardashian.

Waardering van fans

Veel fans kunnen de nieuwe haarstijl van de zevenvoudig wereldkampioen wel waarderen. "We houden van je haar", laten zij optekenen. Ook de renstal van Hamilton, Scuderia Ferrari, vindt de nieuwe look er goed uitzien. Zij reageren met applaus onder de post van de Brit. Het is overigens nog maar de vraag of hij zijn haar los laat hangen of weer vastmaakt als de race begint.

Donderdag hoeft de 41-jarige coureur zijn helm immers nog niet op. Vrijdag moet dat wel als de vrije trainingen worden verreden. Op zaterdag zijn dan de kwalificaties, terwijl de echte race zondagmiddag plaatsvindt. Aangezien Hamilton dan gewoon weer een helm moet dragen, lijkt het logisch als hij zijn haar weer opsteekt. Wapperende lange haren zijn namelijk niet erg aerodynamisch. Hij kent goede herinneringen aan de race in Spanje. Tussen 2017 en 2021 won Hamilton de race vijf keer op rij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover