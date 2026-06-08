Lewis Hamilton werd tijdens de GP van Monaco gesteun door niemand minder dan wereldster Kim Kardashian. De Britse Formule 1-coureur is enorm dankbaar voor de steun van zijn date, met wie hij sinds begin 2026 samen is. Ze hebben nog niet officieel gemaakt dat ze ook al echt een relatie hebben, maar dat de twee graag bij elkaar zijn bewees de Amerikaanse zaterdag en zondag tijdens de iconische race in Monaco.

Kardashian maakte haar 'debuut' in de Formule 1 als bezoeker van haar geliefde Hamilton. Zij was zaterdag en zondag veelvuldig in de Ferrari-paddock te zien, waar ze Hamilton tweede zag worden achter de dominante Kimi Antonelli. Zijn tweede plaats leverde hem ook zijn hoogste positie in de WK-stand op sinds 2021. Hij nam de tweede plek over van Mercedes-coureur en landgenoot George Russell.

Na afloop van de GP van Monaco reageerde Hamilton op de aanwezigheid van Kardashian. "Het is fantastisch om haar hier te hebben dit weekend en dat ze me steunt", zei hij tegen Sky Sports. "Maar dat is met iedereen en altijd die voor mij komt: mijn vrienden, mijn fans, gewoon altijd. Het is geweldig om goeie mensen om je heen te hebben die je supporten. Dat doet zij iedere dag voor mij."

Hamilton en Kardashian aan het daten

De 41-jarige Hamilton en de vier jaar oudere Kardashian werden de afgelopen maanden al meermaals samen gespot. Over een relatie lieten de twee zich niet uit, maar een week voor de GP van Monaco toonde Kardashian op haar Instagram met maar liefst 345 miljoen volgers de eerste foto's met Hamilton samen.

Daarmee bekrachtigde ze de geruchten dat de twee aan het daten zijn en die geruchten werden gedurende het raceweekend alleen maar sterker. Haar aanwezigheid zette de gehele Formule 1-wereld in vuur en vlam en bracht veel extra aandacht. Hamilton lijkt sinds de datefase van de twee ook beter te presteren op de circuits. Na 24 podiumloze races voor zijn nieuwe team Ferrari heeft hij er dit seizoen al drie te pakken.

Kardashian is bekend geworden met haar realityshow 'Keeping Up with the Kardashians'. De tv-persoonlijkheid groeide tussen 2007 en 2022 uit tot een nationale en internationale ster.

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