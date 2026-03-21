Max Verstappen is het racen zeker niet verleerd. Dat bewees de geplaagde Nederlandse Formule 1-coureur bij een uitstapje buiten zijn sport. Daar zette Verstappen - in een Mercedes - pole position neer.

Verstappen doet in zijn vrije weekend mee aan de NLS2 op iconische de Nürburgring-Nordschleife. Daar stuurde hij zijn Mercedes GT3 op zaterdag naar pole position. Verstappen klokte uiteindelijk de snelste tijd, in 7.51,751. De Nederlander rijdt samen met teamgenoten Jules Gounon en Dani Juncadella. Zaterdagmiddag om 12.00 uur begint de endurance race, die vier uur duurt.

Verstappen rijdt deze zaterdag in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Dat is ter voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, die in mei op het programma staat. Eigenlijk zou de race waar Verstappen aan meedoet pas volgende week plaatsvinden. Dat botste met de Grand Prix van Japan in de Formule 1. Maar nadat Toto Wolff van Mercedes zich ermee bemoeide, werd NL2 een week naar voren gehaald.

Pole voor Verstappen bij NLS2

Namens Verstappen Racing kroop Juncadella als eerste in de auto. Hij zette een tijd neer van 8.01,3. Daarmee was Verstappens teamgenoot op dat moment virtueel de snelste. Daarna was het aan de Nederlander zelf. Die kwam nog niet aan de rondetijd die Juncadella neerzette. Dus gaf hij het stokje over aan Gounon.

Max clocks the fastest time in qualifying for NLS2: a 7:51.751 ⏱ pic.twitter.com/ZIrH0XJz3Y — Max Verstappen (@VerstappenCOM) March 21, 2026

In het laatste deel van de kwalificatie volgden de snelle tijden elkaar in rap tempo op. De Audi met startnummer 16 van Christopher Haase en Nico Hantke zette een tijd neer van 7.53. Dus moest er een reactie komen van Verstappen Racing. Daarvoor werd Verstappen himself weer ingezet. Die klokte de waanzinnige 7.51, waarmee hij zo'n twee seconden sneller was dan de concurrentie.

Horrorstart in Formule 1

Verstappen kan het succesje goed gebruiken. De Nederlander is vreselijk begonnen aan de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Zijn team Red Bull heeft de zaakjes nog niet op orde nu de nieuwe reglementen zijn ingegaan. Verstappen werd zesde in Australië en scoorde bij de Grand Prix van China geen punten in zowel de sprint- als hoofdrace.

Waar Verstappen vooral mee worstelt, zijn die nieuwe regels. De motor wordt voor 50 procent aangedreven op elektriciteit. Het zorgt ervoor dat coureurs hun batterij moeten sparen. Daar bloedt Verstappens racehart van.