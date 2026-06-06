Max Verstappen start zondag op P2 in de Grand Prix van Monaco. Na een zinderende strijd in de kwalificatie pakte Kimi Antonelli pole position. De Nederlander gaf hem nog wat advies mee.

Max Verstappen greep op een haar na naast zijn eerste pole position van het seizoen. De Nederlander eindigde slechts 0,043 seconden achter Kimi Antonelli en start de Grand Prix van Monaco vanaf de tweede plek. Ferrari-coureur Lewis Hamilton werd onder toeziend oog van zijn vriendin Kim Kardashian derde in de kwalificatie.

Na de bloedstollende strijd liet Verstappen weten blij te zijn met een plek op de eerste startrij. Wel benadrukte hij het cruciale belang van de start morgen, aangezien de Ferrari's, bekend om hun razendsnelle starts dit seizoen, direct achter hem staan.

'Erg positief'

“Als je me gisteren had verteld dat ik op de eerste rij zou staan, had ik dat zeker geaccepteerd. Vanmorgen hadden we nogal wat problemen met de auto, dus het was erg positief om vooraan te staan in de kwalificatie", vertelt hij na afloop. "Over het algemeen ben ik natuurlijk erg blij met het verloop van de kwalificatie en alle ronden, ondanks het verkeer en de muren waar ik mee te maken kreeg.”

“Ik ben blij dat ik op de eerste rij sta, laten we kijken hoe de start morgen verloopt. Deze auto’s zijn behoorlijk complex om te starten, en achter me staan twee auto’s die erg goed starten. Vandaag was een mooie dag, ik heb zeker genoten van de kwalificatie”, aldus de Red Bull-coureur.

Advies aan Kimi Antonelli

Ook Antonelli benoemde het belang van een goede start op de persconferentie. Verstappen was de beroerdste niet en gaf de 19-jarige een tip. "Als de lichten uitgaan, wacht je één seconde. Dat is mijn advies", grapte hij. "Twee seconden", voegde Hamilton daar met een knipoog aan toe.

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