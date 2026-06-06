Max Verstappen begint zondag bij de Grand Prix van Monaco vanaf de eerste startrij. In een zinderende kwalificatie ging de Nederlandse F1-coureur de strijd aan met WK-leider Kimi Antonelli, thuisheld Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het verschil was minimaal na afloop van een keiharde onderlinge strijd.

Het was drukker dan ooit in Monaco tijdens het eerste deel van de kwalificatie. Liefst 22 coureurs moesten manoeuvreren door de krappe straten van het prinsendom. Verstappen moest dus niet alleen opletten op de muren die dichtbij waren, maar ook op zijn concurrenten. Niet voor niks brak hij één van zijn runs af vanwege de drukte.

Uiteindelijk kwam de Nederlander niet in de problemen in Q1, hij zette de tweede tijd neer. De sessie lag een tijd stil omdat Gabriel Bortoleto bij de Nouvelle Chicane, direct na het verlaten van de tunnel, heel lichtjes de muur raakte. Dat was dodelijk voor hem. Ondanks de lichte touché kon zijn Audi niet verder vanwege een afgebroken vooras.

Max Verstappen tankt vertrouwen

Met vijftien coureurs gingen we verder in het tweede deel van de kwalificatie, het was duidelijk dat de Braziliaan Bortoleto niet verder kon. In Q2 was het Verstappen die vriend en vijand verbaasde met de snelste tijd: 1.12,499. Daarmee was hij twee tienden sneller dan Antonelli en teamgenoot Isack Hadjar. Het beloofde dan ook spektakel voor het slotstuk van de kwalificatie.

Vuurwerk in strijd om pole

De McLarens zetten daarin de eerste tijden neer. Maar het was Hamilton die ze van de eerste plek wipte voor de ogen van zijn vriendin Kim Kardashian. Die tijd werd uit de boeken gereden door Antonelli, die tot 1.12,375 kwam. Verstappen zat daar lange tijd onder, maar had een klein stuurfoutje in het laatste deel. Uiteindelijk kwam hij één duizendsten te kort op de streep.

Leclerc brak zijn eerste ronde af en had een vrije baan toen hij zijn enige snelle run had. Gesteund door het thuispubliek steeg hij tot ongekende hoogte. De Monegask klokte 1.12,351. Maar dat was buiten Verstappen gerekend. De Nederlander vloog werkelijk over het circuit in Monaco en was twee tienden sneller dan Leclerc. Maar toch moest hij zijn meerdere erkennen in Antonelli, die toch nipt sneller was met een adembenemend rondje.

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