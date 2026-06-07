De Formule 1 is aanbeland in Monaco en dus wemelt het van de sterren. Er zijn ook flink wat landgenoten aanwezig en een Nederlandse zangeres heeft het weekend van haar leven. Dat kwam mede door een bijzondere ontmoeting.

Kennen we Samantha Steenwijk nog? De 40-jarige werd in Nederland bekend door programma's als Bloed, zweet & tranen en zeker The Voice of Holland. In dat laatste progamma eindigde ze als tweede en daarmee was haar doorbraak officieel. Later dook ze bijvoorbeeld op in Beste Zangers. Optreden doet ze nog steeds, maar dit weekend heeft ze andere prioriteiten.

Veel sterren in Monaco

Op haar sociale media deelt ze geregeld updates vanaf Monaco, waar dit weekend de GP wordt gehouden. En dus barst het, zoals het eigenlijk altijd doet, van de wereldsterren in de steenrijke dwergstaat. Kim Kardashian en Kelly Piquet zijn er bijvoorbeeld om hun partners Lewis Hamilton en Max Verstappen aan te moedigen.

Voor Steenwijk was er echter één iemand die er écht uitsprong. Dat blijkt wel uit een foto die ze deelt op X. Daar straalt ze met een bekend gezicht naast haar: Fernando Alonso. De 44-jarige heeft dit jaar in de Aston Martin nog geen punt gescoord en is een van de vijf rijders die nog op de hatelijke nul staat, maar is desalniettemin een ware Formule 1-grootheid.

Wanneer je buurman in de haven van Monaco ‘gewoon’ wereldkampioen Fernando Alonso blijkt te zijn. 🇲🇨🏎️😎

Knijp me even!! 😍😍😍#legend #FernandoAlonso @alo_oficial pic.twitter.com/Ha4FRywSA9 — Samantha Steenwijk (@Samantsteenwijk) June 7, 2026

In 2005 en 2006 werd hij namelijk wereldkampioen en nog altijd weet hij niet van ophouden in de autosport. Voor Steenwijk, die vier jaar jonger is dan Alonso, is de Spanjaard daarom een grootheid. En dan loop je die pardoes tegen het lijf. "Wanneer je buurman in de haven van Monaco 'gewoon' wereldkampioen Fernando Alonso blijkt te zijn", schrijft ze enthousiast. "Knijp me even!!"

Steenwijk en tig anderen weten aan het eind van de dag wie de winnaar wordt van de GP van Monaco. Kimi Antonelli start vanaf pole nadat hij Max Verstappen met nipt wist te kloppen. Voor Alonso wordt het waarschijnlijk een lange middag. Hij begint slechts vanaf positie 21 en gegeven het feit dat inhalen heel lastig is in Monaco, lijkt de kans klein dat er heel veel meer in zit.

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