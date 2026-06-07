Daniil Kvyat was zondag een opvallende aanwezige tijdens de Grand Prix van Monaco. De voormalig Formule 1-coureur verscheen samen met zijn vriendin Alexia in de paddock van het stratencircuit. Daarmee was de Rus van dichtbij getuige van een van de meest opmerkelijke races van het seizoen.

Voor Kvyat zal het een bijzondere middag zijn geweest. De 32-jarige coureur heeft zelf een verleden bij Red Bull Racing en weet als geen ander hoe snel de situatie in de Formule 1 kan omslaan. Dat ondervond hij in 2016 toen hij zijn zitje bij Red Bull verloor aan Verstappen. Die beslissing bleek achteraf een keerpunt in de carrière van beide coureurs. Verstappen groeide uit tot wereldkampioen, terwijl Kvyat uiteindelijk uit de Formule 1 verdween.

Juist daarom was het opvallend dat Kvyat aanwezig was op de dag waarop Verstappen een van zijn grootste teleurstellingen van de afgelopen jaren beleefde. De Nederlander startte vanaf de tweede plaats en leek op weg naar een nieuw podium in Monaco, maar viel al direct na de start stil door technische problemen. Na één ronde stuurde hij zijn Red Bull terug naar de pits en zat zijn race er al op. De uitvalbeurt betekende een flinke tegenvaller voor Verstappen, die juist op een sterk resultaat had gehoopt.

Bijzondere link

De link tussen beide coureurs blijft bijzonder. Kvyat was immers de man die tien jaar geleden zijn plek bij Red Bull moest afstaan aan de toen pas 18-jarige Verstappen. Sindsdien zijn hun carrières totaal verschillend verlopen. Waar Verstappen uitgroeide tot een van de grootste namen in de sport, zocht Kvyat zijn geluk in andere raceklassen en verscheen hij vooral als gast in de Formule 1-paddock.

Alsof de sportieve link nog niet bijzonder genoeg is, hebben Kvyat en Verstappen ook een opvallende privéconnectie. Kelly Piquet, de voormalige partner van Kvyat en moeder van zijn dochter, vormt tegenwoordig een stel met Verstappen. Samen met de Nederlander kreeg ze vorig jaar opnieuw een dochter

Zo kreeg de Grand Prix van Monaco voor Kvyat een opvallende lading. De Rus was aanwezig op de dag dat Verstappen, de coureur die ooit zijn Red Bull-zitje overnam, al vroeg moest opgeven.

Dramatische middag Verstappen

Voor Verstappen draaide de Grand Prix van Monaco dus uit op een grote teleurstelling. De Nederlander startte vanaf de tweede plaats, maar kwam bij de start nauwelijks van zijn plek door een technisch probleem aan zijn Red Bull. Daardoor zakte hij direct terug in het veld.

Verstappen reed nog één ronde over het circuit, maar besloot vervolgens terug te keren naar de pits. Zijn race zat er daarmee al vroeg op en de Nederlander bleef met lege handen achter in Monaco. De overwinning ging uiteindelijk naar Mercedes-coureur Kimi Antonelli, die zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder wist uit te bouwen.

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