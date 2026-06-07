De Grand Prix van Monaco duurde voor Max Verstappen slechts één ronde. De Nederlander begon de race nog vanaf de tweede plek, maar kwam bij de start nauwelijks vooruit. Terwijl de rest van het veld hem passeerde, sleepte Verstappen zijn Red Bull langzaam over het stratencircuit. Niet veel later reed hij de pits in. In de buitenlandse media krijgt zijn pijnlijke uitvalbeurt volop aandacht.

Het Franse L'Équipe benadrukt hoe zuur de uitvalbeurt voor Verstappen is. De Nederlander had zich zaterdag met een sterke kwalificatie naar de tweede startplek gereden, direct achter Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Omdat inhalen in Monaco erg lastig is, leek een plek op het podium bijna binnen handbereik.

"Juist in Monaco had Verstappen met zijn tweede startplek een ideale uitgangspositie. Maar nog voordat hij daar voordeel uit kon halen, moest hij zijn Red Bull alweer terug naar de garage brengen", zo pende het Franse medium op.

Mislukking

Het Duitse BILD spreekt zelfs van een 'mislukking'. "Verstappens race veranderde binnen enkele seconden in een totale mislukking. Vanaf de eerste startrij leek hij kansrijk, maar door het probleem bij de start was zijn Grand Prix al na één ronde voorbij."

Motorsport.com noemt de uitvalbeurt verrassend en haalt ook de frustratie van de Nederlander over de boordradio aan."Verstappen kon zijn frustratie over de boordradio duidelijk niet verbergen. Toen hij besefte dat zijn race al na enkele seconden voorbij was, reageerde hij boos en vol ongeloof op het probleem met zijn Red Bull."

Opvallend moment

Het Britse TalkSPORT richt zich ondertussen op een opvallend moment ná de uitvalbeurt. Verstappen besloot niet tot het einde van de race op het circuit te blijven. Dat hoefde ook niet: de Nederlander woont namelijk op slechts enkele honderden meters afstand van het stratencircuit.

"De teleurstelling bij Verstappen was groot. Zo groot zelfs dat hij niet van plan was nog lang op het circuit te blijven. De Nederlander vertelde na afloop dat hij direct naar huis zou gaan, aangezien hij in Monaco woont. Hij zei simpelweg: 'Het is maar 500 meter, ik ga naar huis'", zo pende het Britse medium op.

Chaotische GP

De Grand Prix van Monaco werd gewonnen door Mercedes-coureur Kimi Antonelli, die vanaf poleposition de race controleerde en zijn vijfde overwinning op rij pakte. Lewis Hamilton eindigde als tweede, terwijl Isack Hadjar het podium completeerde met een derde plaats.

De race kende daarnaast meerdere incidenten. Er waren safety cars, een rode vlag na een crash van Charles Leclerc en verschillende uitvallers, waaronder ook Lando Norris. Daardoor werd het een chaotische middag in Monte Carlo.

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