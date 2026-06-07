Charles Leclerc heeft dit weekend steun uit een bijzondere hoek. Voorafgaand aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco kwam niemand minder dan de prins bij de Monegask in de garage.

Albert sprak Leclerc kort voor aanvang van de kwalificatie om hem 'zijn persoonlijke support' aan te bieden. De prins bezocht vervolgens racecontrol, het technische centrum waar de sessie in goede banen geleid moest worden. Ook poseerde Albert voor de pitbox van Max Verstappen.

Prins Albert

De knuffel en steun van Albert aan Leclerc mochten niet helemaal baten. De Monegask van Ferrari, die de race in zijn woonplaats in 2024 won, kwalificeerde zich als vierde. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton werd derde, achter Verstappen en polesitter Kimi Antonelli van Mercedes.

Na afloop van de race op zondag reikt Albert traditiegetrouw de bokaal in de vorm van het circuit uit aan de winnaar.

Verstappen en Piquet

Donderdagavond ontmoette de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing en zijn vriendin Kelly Piquet Prins Albert tijdens een receptie in het Oceanografisch Museum. Ook daarvan plaatste het hof van Monaco een foto op hun Instagram-account.

Kim Kardashian

Ook de andere Ferrari-coureur kon op steun uit bijzondere hoek rekenen. Niemand minder dan Kim Kardashian was aanwezig in Monaco om haar geliefde Lewis Hamilton aan te moedigen. De Engelse oud-wereldkampioen werd begin dit jaar al enkele keren gespot met de Amerikaanse en de relatie begint steeds serieuzere vormen aan te nemen. Helemaal omdat Kardashian dit weekend in Monaco te zien is, in een opvallende outfit.

GP van Monaco

Zondagmiddag om 15.00 uur wordt de Grand Prix van Monaco gereden. Verstappen eindigde de kwalificatie net achter Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Lewis Hamilton werd derde, terwijl George Russell de eerste twee startrijen compleet maakte.

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