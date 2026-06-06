Dit weekend staat de iconische Grand Prix van Monaco op het programma. Max Verstappen hoopt opnieuw op een podiumplek, al wordt dat lastig. Lewis Hamilton is de laatste tijd steeds beter in vorm en kan bovendien op speciale support rekenen. Niemand minder dan Kim Kardashian moedigt hem dit weekend aan en stal bovendien de show door haar opvallende verschijning.

Na een korte break van twee weken is het Formule 1-circus neergestreken in Monaco. Daar wordt dit weekend de iconische race verreden op het stratencircuit van Monte Carlo. Voor Max Verstappen is het een thuiswedstrijd, daar hij in het Prinsdom woont. Ook Lewis Hamilton is met een goed gevoel afgereisd naar Monaco, al komt dat waarschijnlijk vooral door zijn geliefde Kim Kardashian.

Aanwezig in Monaco

Aan het begin van het jaar werden de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 en de wereldberoemde Kardashian al enkele keren stiekem gespot. Vervolgens gingen ze steeds vaker met elkaar op pad en inmiddels verschijnen ze ook zo nu en dan bij elkaar op de sociale media. Het is in elk geval aan tussen de twee wereldsterren. Daardoor dacht Kardashian waarschijnlijk dat het ook wel eens tijd werd om een race te bezoeken.

Daar is de Grand Prix van Monaco natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid voor. Veel figuren uit de internationale jet set zijn jaarlijks bij het evenement in de dwergstaat. Tussen alle nouveau riche-figuren kon Kardashian uiteraard niet ontbreken. Zij stal vooral de show door haar opvallende aankomst.

Opvallende verschijning

De 45-jarige Kardashian arriveerde zeer toepasselijk per jacht aan de Franse Riviera. Ook had ze haar beroemde zusje Khloe bij zich. De Amerikaanse viel echter vooral op door haar kledingkeuze. Kardashian droeg zowel een broek als een strak jasje die volledig gemaakt waren van zwart leer. Toen ze naar het circuit vertrok, besloot ze een nieuw setje aan te doen. Dat oogde in elk geval wat luchtiger. Hopelijk brengt zij 'haar' Hamilton wat extra geluk dit weekend.

Tijdens de derde vrije training zette de snelle Engelsman in elk geval de derde tijd neer, achter WK-leider Kimi Antonelli en Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Later op zaterdag staat de kwalificatie op het programma. De 41-jarige Hamilton won al drie keer in Monaco, al dateert de laatste keer uit 2019. Hij hoopt voor het oog van zijn geliefde Kardashian om in elk geval mee te kunnen strijden om de winst.

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