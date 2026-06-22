Tess Lieder-Wester leeft elke 22 juni opnieuw weer in een mini-droom. Op die dag in 2022 trouwde ze namelijk met voetballer Mart Lieder en mag het handbalicoon zich sindsdien dus zijn vrouw noemen. Op Instagram staat ze ook deze editie weer stil bij die bijzondere dag en neemt ze haar volgers mee naar wat hoogtepunten.

'Rond deze tijd, maar dan vandaag precies vier jaar geleden', deelt ze bij een ris aan foto's van haar trouwdag. "Nog steeds vol bewondering voor deze foto's", verwijst ze naar de fotografe die toen de idyllische plaatjes schoot. "Ook de jurk, de locatie, de bloemen, de mensen en alles" maken nog altijd indruk op de voormalig topkeeper van de Nederlandse handbalsters.

Diverse betrokkenen reageren op de sociale media-post van Lieder-Wester. Zo weet de weddingplanner de dag nog te herinneren als de dag van gister. Ze noemt de vier jaar die verstreken zijn sindsdien 'bizar' en plaatst een drietal hartjesogen-emotji's. Ook landgoed Duin & Kruidberg in het buitengebied van Amsterdam, waar de trouwerij was, laat een reactie achter.

Sinds de bruiloft kregen de voormalig tophandbalster en de oud-voetballer van onder meer FC Eindhoven, Vitesse, RKC, FC Dordrecht en de Deense clubs Sondersjyske en Odense een dochter: Flo. De bekende sportouders stopten allebei met hun carrière op topniveau tussen 2024 en 2025, waarbij Tess Lieder-Wester als moeder zelfs nog even terugkeerde op hoog clubniveau door een contract te tekenen bij de Duitse topclub Borussia Dortmund. In 2019 werd ze met Oranje wereldkampioen handbal. In 2015 en 2017 ging die topprestatie al voor met zilver en brons op WK's.

'Flootje was erbij'

In 2017 kregen de handbalster en voetballer een relatie. Niet geheel toevallig voerde hun beider carrières daarna naar Denemarken, waar ze allebei op hoog niveau hun sport konden beoefenen. In hetzelfde jaar als hun bruiloft (2022) kregen ze ook dochter Flo. Lieder-Wester onthult in haar gebruikte hashtags op de viering van het vierjarig jubileum dat 'Flootje' er al bij was tijdens de trouwerij. Lieder-Wester was toen dus al zwanger. 'Toch jammer dat de jurk net niet paste', zet het handbalicoon er ook bij.

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