Voormalig handbalkeepster Tess Lieder speelde jarenlang in het buitenland en afgelopen week onthulde ze dat ze bij één van haar clubs wel heel opmerkelijke voorwaarde in haar contract had staan. Hockeyiconen Ellen Hoog en Naomi van As reageren vol verbijstering op haar toenmalige verbintenis van Lieder.

'De voorwaarden in het contract van Tess Leader zijn belachelijk', is een van de stellingen in de wekelijkse podcast van de twee voormalig tophocekysters voor Sportnieuws.nl. "Ja eens", reageert Van As stellig.

Lieder deed afgelopen week in het blad Elle een boekje open over welke clausules er in haar contract stonden toen ze bij de Roemeense club CSM uit Boekarest tekende. Zo ging haar salaris omlaag als ze gewicht aan zou komen en werd haar contract ontbonden toen ze zwanger raakte.

'Ongezonde' clausule in contract

Dat noemt Van As 'echt bizar'. "Je gewicht kan natuurlijk schommelen. Je bent misschien een keer ongesteld of je zit niet lekker in je vel, dan kun je natuurlijk wat zwaarder worden. Dat is heel normaal."

Van As vindt het gevaarlijk dat Lieder zulke clausules kreeg opgelegd: "Je gaat je er natuurlijk ook naar gedragen. Dat kan ook helemaal de verkeerde kant op schieten, dat je een soort eetprobleem krijgt. Het is gewoon een beetje eng eigenlijk." "Dat is niet gezond", vult haar kompaan aan.

Hoog vindt dat het gewicht ook weinig zegt: "Je kan ook aankomen in spieren en alleen maar beter presteren. Daar sluit haar voormalig teamgenote zich bij aan: "Er werd dus alleen naar die fysieke testen gekeken en verder niet naar of je sterk en snel bent."

'Ik vond het heftig om te lezen'

"Ik wist niet wat ik las", vervolgt Hoog. "Ik vond het ook gewoon wel heftig om dan te lezen dat ze zei dat ze geen andere keuze had. Je zou toch denken dat een keeper van dat kaliber, die zo ontzettend goed is, dat wel heeft. Maar echt wel sneu dat ze dat niet zo gevoeld heeft of dat die er echt niet was."

De voormalig handbalster krijgt de complimenten dat ze de onthullingen heeft gedaan. "Goed dat ze daar nu mee naar buiten komt en ze wil er ook echt wat aan doen. Ze zegt dat meer vrouwelijke topsporters, meer vrouwelijke coaches en meer voorbeelden moeten komen", zegt Hoog.

Dat er nog een wereld te winnen valt in de sport weten de twee hockeyiconen maar al te goed. Ook in hun eigen sport zorgt dat regelmatig voor discussies. "Daar heb je het ook", weet Hoog. "Dat verschil is daar ook nog steeds groot in salaris tussen mannen en vrouwen, terwijl de vrouwen natuurlijk jarenlang beter gepresteerd hebben dan de mannen. Die werden altijd minder betaald dan de mannen bij hun clubs, dat is natuurlijk onvoorstelbaar."

Beluister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering van de podcast natuurlijk aandacht voor het WK voetbal en het eerste optreden van Oranje. Daarnaast bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen onder meer de bizarre onthulling over het contract handbalicoon Tess Lieder, het laatste nieuws rond Jutta Leerdam en de 'steamy' foto's van Joep Wennemars en Suzanne Schulting. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.

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