De bondscoach van de Nederlandse hockeyers heeft vlak voor het WK in eigen land een jarenlange strijd beslecht. Jeroen Delmée heeft een knoop doorgehakt over wie de eerste keeper wordt van Oranje. Sinds het vertrek van olympisch kampioen en hockeyicoon Pirmin Blaak was die positie vacant.

Derk Meijer aangewezen als eerste keeper van het Nederlands hockeyelftal voor de FIH Pro League deze maand in Rotterdam en het WK hockey, dat in augustus in Amsterdam plaatsvindt. "Na het stoppen van Pirmin Blaak na de Olympische Spelen in Parijs hebben we de strijd twee jaar lang opengehouden voor zijn opvolger", zegt bondscoach Jeroen Delmée.

Afgedwongen

"Ik ben van mening dat Derk de afgelopen periode deze plek heeft afgedwongen met zowel goede prestaties bij Oranje als ook bij zijn club Rotterdam. Ik wil de Pro League nu optimaal gebruiken om hem met vertrouwen te laten groeien richting het WK en de 'keepersstrijd' niet nog langer doortrekken tot eind juni."

Dat betekent dat Maurits Visser tijdens de Pro League in Rotterdam de tweede keeper is. Hidde Brink is de tweede keeper tijdens de Pro League-wedstrijden eind juni en juli in België. Delmée kan in de Pro League in Rotterdam en het Belgische Waver niet beschikken over Jorrit Croon, Thijs van Dam en Tjep Hoedemakers. "Zij richten zich erop om na beide Pro League-blokken weer aan te sluiten bij de trainingen", zegt de bondscoach.

'Geen beter toernooi om dat te weten'

Timo Boers mist alleen de wedstrijden in Rotterdam. Terrance Pieters ontbreekt in Rotterdam door een lichte blessure en het is nog afwachten of hij de wedstrijden in België haalt. Delmée kijkt ernaar uit om na vier maanden weer officiële topwedstrijden te spelen. "De Pro League is een belangrijke voorbereidingsfase richting het WK. Behalve dat we bij winst van de Pro League ook een olympisch ticket voor Los Angeles 2028 kunnen bemachtigen, is er geen beter toernooi om te weten waar je als ploeg staat twee maanden voor het WK."

Nederland speelt op 13, 14, 20 en 21 juni in Rotterdam twee keer tegen zowel India als Duitsland.

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