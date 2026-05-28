Ellen Hoog en Naomi van As behoorden tijdens hun hockeycarrière tot de absolute wereldtop. Daar zaten ook consequenties aan vast. Ze werden regelmatig gecontroleerd op doping. Bij Hoog gebeurde dat niet alleen tijdens toernooien, maar ook thuis. "Zo'n invasie voor je privacy."

Een aantal speelsters van de nationale hockeyploeg moest in aanloop naar de Olympische Spelen getest worden op doping. Hoog was er daar één van, maar de controles moesten uiteraard op een onverwacht moment worden uitgevoerd. Maandenlang moest ze haar whereabouts bijhouden. Ze moest dan precies laten weten waar ze op elk moment van de dag was.

"En dan kon er dus iemand voor de deur staan. Dan moest je je plas inleveren", vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast. "Ik heb dus één keer gehad dat het net na mijn ochtendplas was."

'Echt een horrorverhaal'

"Ja, dat is zuur", weet Van As. Hoog was net naar de wc geweest toen er werd aangebeld en wist meteen hoe laat het was. "Dat was mijn enige vrije dag in die week. We hadden echt alleen maar getraind. Het is echt een horrorverhaal. Één dag vrij die hele week en ik had niks gepland. Het was lekker weer, ik dacht: terrasje op, even chillen, even niks."

Maar dat liep anders. "Want mevrouw uit Duitsland stond voor de deur, die even mijn plas kwam meenemen." Het wilde alleen maar niet lukken en dus zat de tweevoudig olympisch kampioene de hele dag met haar opgescheept. "Dat is wel gezellig. Goed voor jouw Duits geweest", grapt Van As.

"Ik heb er een vriendin bij voor het leven. Oh my god", reageert Hoog. "En het was elke keer te licht. Want het moeten het dan meten, of het goed genoeg is. Ik heb natuurlijk daarna heel veel water gedronken. Nou, ik dacht: die tweede plas is prima. Maar het was het elke keer te licht tot 16.00 uur. Toen heeft ze het gewoon opgegeven."

Inbreuk op privacy

"Toen zei ze: 'Ja, we komen wel een andere keer langs want dit is niet te doen.' Ik zat huilend met haar aan de tafel op een gegeven moment", vervolgt ze. Van As begrijpt het gevoel van haar oud-teamgenote. "Het is ook zo'n invasie voor je privacy." "Ja, in je appartementje van vijftig vierkante meter", zegt Hoog.

"Maar ook als je een groter huis had ze nog steeds niet van twee meter van je af mogen zijn", benadrukt Van As. Tot het moment van plassen moeten de atleten namelijk in de gaten worden gehouden. "Ik ging dus douchen en dan zit ze gewoon in de badkamer", vertelt Hoog.

