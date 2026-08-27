De Nederlandse hockeyers spelen vrijdagavond hun halve finale op het WK tegen Spanje. Dat wordt hoe dan ook lastig, verwacht bondscoach Jeroen Delmee, maar de mannen vrezen shoot-outs. Daar rust de laatste tijd namelijk een flinke vloek op bij de mannen.

Bondscoach Jeroen Delmee zegt dat de Nederlandse hockeyers op hun top moeten zijn om te winnen van Spanje in de halve finales van het WK. De bondscoach kijkt uit naar het duel van vrijdag in het Wagener Stadion in Amstelveen, maar is ook gewaarschuwd. "Je wint niet zomaar van Duitsland en speelt niet zomaar gelijk tegen België in het hol van de leeuw", zegt Delmee over de twee wedstrijden van Spanje in de winnaarsgroep, waarmee ze zich kwalificeerden voor de halve finales. "Dat betekent dat zij er ook goed in zitten. Ze mogen nu nog een keer in het hol van de leeuw komen."

De bondscoach kent het team goed en veel Spaanse spelers kennen Nederland ook goed, omdat ze hier in de hoofdklasse spelen. "Ik vind het al jaren een goede ploeg, die nog steeds beter wordt. Het is een jonge ploeg, technisch heel vaardig en met goede wapens."

Van zegen naar vloek

De halve finale wordt de eerste wedstrijd voor Oranje die in shoot-outs beslist kan worden. De Nederlandse hockeyers versloegen Duitsland in de olympische finale met shoot-outs en wonnen in het seizoen erna de Pro League door zeven wedstrijden met shoot-outs te winnen. Het team verloor vorig jaar de finale van het EK van Duitsland op shoot-outs en dit seizoen in de Pro League ging de ploeg in shoot-outs alle vijf keer onderuit.

"Dat is misschien een beetje het ontastbare in de sport", zegt Delmee. "Dus daar besteden we zeker extra aandacht aan. We weten nu welke keepers we moeten analyseren. Dat wordt een gevecht in een gevecht. Maar we hopen de wedstrijd in de reguliere speeltijd te beslissen."

Delmee heeft de beschikking over al zijn hockeyers. "Lars Balk dacht dat hij last van zijn hamstring had, maar het was meer een soort verkramping. Hij is daarna gecheckt en het was goed."