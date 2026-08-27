De Oranje-hockeysters plaatsten zich na een zinderende duel met België voor de halve finale op het WK in eigen land. Het was na de spannende wedstrijd nog een paar uur onduidelijk wie de tegenstander zou worden in de eindstrijd. De halve finale tussen Argentinië en Australië werd pas later gespeeld.

Nederland had de grootste moeite met België, de nummer drie van de FIH-wereldranglijst. Na een goal van Frederique Matla voor rust waren beide teams lang aan elkaar gewaagd. Vlak voor tijd leken de Belgen te scoren, maar de VAR zette een streep door het doelpunt. Daarmee plaatste Oranje zich dus tenauwernood voor de eindstrijd op zaterdag.

Spannende halve finale

Daarin wacht dus de winnaar tussen Argentinië en Australië. De Argentijnen waren op voorhand favoriet als nummer twee van de ranglijst. De Zuid-Amerikanen waren in 2010 het laatste land dat Oranje van een wereldtitel wist af te houden.

Angstgegner Argentinië naar finale

Australië is een oude bekende voor het Nederlands elftal. In de eerste poulefase won de formatie van bondscoach Raoul Ehren al met 4-2 van het land uit Oceanië. Het komt niet tot een weerzien met Australië, want Argentinië won met 1-0. Daardoor gaan de Argentijnen zaterdag strijden tegen Nederland en wordt Australië - België de troostfinale.

De finale van de vrouwen staat komende zaterdag op het programma. Wederom is het Wagener Stadion in Amstelveen dan het strijdtoneel. Daardoor heeft Oranje alle wedstrijden afgewerkt in eigen huis.