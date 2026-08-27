De Nederlandse hockeyvrouwen plaatsten zich met de grootste moeite voor de finale op het WK in eigen land. Toch leek België vlak voor tijd de gelijkmaker te maken, maar daar ging een streep doorheen. Het leidde tot ontsteltenis op het veld en zelfs bij Oranje. Doelpuntenmaakster Frederique Matla trekt de kunde van beide scheidsrechter opvallend in twijfel.

Het was Frederique Matla zelf die op slag van rust het enige doelpunt maakte in de spannende halve finale. Met nog drie minuten op de klok leek België dus te scoren en aangezien beide ploegen het recht om naar de VAR te gaan al hadden verspeeld, leek niks de gelijkmaker in de weg te staan. Toch besloot één van de scheidsrechters zelf naar de VAR te gaan en die oordeelde resoluut: indirect afhouden en dus geen doelpunt. Een gelukje dus voor de Oranje-vrouwen.

Bizarre slotfase

De slotfase was helemaal knotsgek, aangezien Nederland met tien man speelde. Pien Dicke kreeg een gele kaart na een harde charge en in die fase leek België te scoren. Ook Matla zelf vond het een bizar slot. "De scheidsrechters waren erg streng vandaag", vertelde ze na afloop tegen NOS, verwijzend naar de gele kaart van haar ploeggenote.

Ook de Oranje-speelsters zelf hadden niet door dat het geel was en dus een tijdstraf van vijf minuten. "Ik dacht dat we een groene kaart hadden, maar het bleek geel", meent Matla. "Dat was dus even schakelen, want we hadden dat niet verwacht."

Openlijke kritiek

Toen de verslaggever aan Matla vertelde dat de goal door 'indirect afhouden' niet doorging, was de aanvalster nogal verbaasd. "Is dat de reden?", vroeg ze zich hardop af. "Ik zag het op het beeld wel, dus ik hoopte dat ze hele situatie zouden bekijken. Het waren namelijk drie dubieuze momenten."

Matla vond bovendien dat de arbitrage sowieso niet al te best oogde. Zo was ze van mening dat Nederland een strafbal had moeten krijgen. "Ik was een beetje verbaasd over de keren daarvoor", verwees ze daarnaar. "Dus ik weet niet in hoeverre we ze helemaal kunnen vertrouwen."

Dat de vlam op het einde helemaal in de pan sloeg, komt volgens Matla doordat het een 'do or die-wedstrijd' was. "Dit is een wedstrijd waarin je of doorgaat of niet doorgaat. Dat voel je aan alles. Het is mooi wat er allemaal gebeurde op het eind en dat het dan onze kant opviel."