De Nederlandse hockeysters waren titelverdedigsters en torenhoog favoriet op het WK hockey in eigen land. Dat de finale tegen Argentinië na shoot-outs werd verloren, was zaterdag vanzelfsprekend een enorme dreun. Pien Sanders was een van de speelsters die teleurgesteld afdroop en kwam twee dagen na het sportieve drama met een reactie.

Nederland won in 2014, 2018 en 2022 de wereldtitel en was daardoor ook favoriet voor het vierde WK op rij. Zeker omdat ook de Olympische Spelen in 2021 en 2024 een prooi waren voor de hockeysters. De finale in Amstelveen leek lange tijd ook te goede kant op de vallen voor Nederland. Specialiste Yibbi Jansen benutte zoals zo vaak een strafcorner en leek Nederland daarmee de vierde wereldtitel op rij te bezorgen.

Het liep echter anders, want vlak voor tijd kwamen de Argentijnen op gelijke hoogte. Shoot-outs moesten de beslissing brengen en daar faalde Nederland. Pien Sanders, Felice Albers en Freeke Moes slaagden er niet in om te scoren. Dat deed alleen Marijn Veen, terwijl de Argentijnen veel doeltreffender waren. Zij gingen er met de derde wereldtitel uit hun geschiedenis (na 2002 en 2010) vandoor en Nederland bleef in tranen achter.

Sanders was een van de speelsters die dus faalde bij de shoot-outs. Op maandag, twee dagen na de dramatische finale, doorbrak ze de stilte met een bericht op Instagram. "Soms win je, soms verlies je. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan", zo trapt ze af op Instagram. Toch probeert ze nog iets positiefs uit de deceptie te halen.

Ze schenkt namelijk aandacht aan alle steunbetuigingen tijdens het WK. "We hebben misschien niet het einde gekregen waar we van droomden, maar we zijn enorm dankbaar voor iedereen die achter ons stond tijdens het toernooi. We zullen het nooit vergeten, dankjewel!"

Het bericht levert flink wat reacties op. Uiteraard reageert haar vriendin Jill Roord snel. "Mijn heldin", laat ze achter. Ook hockeysters als Joosje Burg en Yibbi Jansen laten een reactie achter. Dat doen ook topvoetbalsters als Shanice van de Sanden en Sherida Spitse.