De Nederlandse hockeysters werden zaterdag in de finale van het WK verrassend geklopt door Argentinië. Na afloop waren er wat opmerkelijke beelden, want de Argentijnse vrouwen vierden samen met het Belgische team feest. Oud-tophockeyster Naomi van As ziet de actie van onze zuiderburen als een sneer richting Nederland. "Dat gevoel kreeg ik een beetje", vertelt ze in de WK hockeypodcast van Sportnieuws.nl.

Het was samen met het wangedrag van Duco Telgenkamp in de halve finale bij de mannen het meest spraakmakende moment van dit WK hockey: de afgekeurde goal van België tegen Nederland. De Belgische vrouwen leken vlak voor tijd shoot-outs af te dwingen door de 1-1 binnen te pegelen. Beide teams hadden hun aanvraag bij de videoscheidsrechter al verspeeld en dus leek Oranje niets meer te kunnen doen tegen de gelijkmaker.

De scheidsrechter twijfelde zelf echter over de geldigheid van de goal en dus werd er toch contact gezocht met de videoscheidsrechter. Die moest kijken of er niet gescoord was met de bolle kant. Ze zag echter een andere overtreding, want er zou sprake zijn geweest van afhouden. De goal werd afgekeurd en de woede was dan ook enorm bij de Belgen na de 1-0 nederlaag tegen Oranje.

'Dit is zeker een sneer'

Direct na afloop was er stevige kritiek op de arbitrage en één van de speelsters werd daardoor zelfs geschorst voor de strijd om het brons. Die wedstrijd won België en dus kregen ze na de finale tussen Nederland en Argentinië een medaille omgehangen. Opvallend was echter dat de Belgische speelsters na de eindstrijd feestvierden met de Argentijnse vrouwen, die Oranje hadden verslagen.

Van As zag het gebeuren vanaf de tribunes en vertelt in de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast dat ze het apart vond: "Ik kreeg toch een beetje het gevoel dat ze het expres deden om Nederland te jennen. Dit is zeker een sneer."

Gebaar richting de camera

Ondanks dat de speelsters van Oranje er niets aan konden doen, snapt Van As het ergens wel als er bij België het gevoel leefde dat ze hoopten dat Argentinië de finale zou winnen. Haar viel ook nog iets anders op: "Ik zag ze ook allemaal deze beweging maken", zegt ze, terwijl ze het gebaar nadoet. "Is dat niet de beweging van afhouden? Ik zag ze allemaal op het veld zo naar de camera doen."

Dat was volgens Van As een beetje onnodig: "Toen dacht ik: je hebt al brons behaald, op een bepaald moment is het ook klaar." Wel is het in haar ogen bewonderenswaardig dat België erin is geslaagd om de troostfinale te winnen na de enorme dreun: "Ik vind het heel knap dat ze zich na die enorme teleurstelling hebben kunnen opladen om die bronzen plak te halen."

Zelf is de oud-tophockeyster overigens nog wel van mening veranderd over de afgekeurde goal. Direct na de wedstrijd zei ze dat het terecht was, maar daar is ze na heel wat reacties inmiddels op teruggekomen. "Ik zag beelden van een andere hoek, meer van achter. Ik denk toch niet dat zij er bij had gekund, het was gewoon een te grote afstand. Dus uiteindelijk vind ik, net zoals erg veel mensen, toch dat het doelpunt onterecht is afgekeurd. Maar goed, daar hebben ze ook helemaal geen reet meer aan", besluit Van As.

Sportnieuws.nl WK hockeypodcast

In de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast laten voormalig topspeelsters Ellen Hoog en/of Naomi van As elke dag hun licht schijnen op het mondiale toernooi in eigen land. Bekijk of beluister de podcast hieronder.