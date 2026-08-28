De Nederlandse hockeyers hebben zich verzekerd van de halve finale op het WK in eigen land. Na een gelijkspel tegen Engeland (2-2) eindigde Oranje als groepswinnaar in de winnaarspoule en treft het vrijdag Spanje in de halve finale. Lees hier het hele programma van de hockeymannen op het WK.

De Nederlandse mannen zaten in poule A, samen met Argentinië, Nieuw-Zeeland en Japan. Alle drie de wedstrijden wist Oranje in het Wagener Stadion in Amstelveen te winnen. Aangezien Argentinië met Nederland meeging naar de winnaarspoule, begon Oranje daar door de eerdere 3-1 zege al met drie punten. In die winnaarspoule volgden vervolgens een zwaarbevochten 3-1 zege op India en het gelijkspel tegen Engeland, waarmee Nederland uiteindelijk groepswinnaar werd.

De Nederlandse selectie

Bij de mannen ligt de druk iets lager dan bij de vrouwen, zij hoeven geen wereldtitel te verdedigen. Wel werd Oranje, net als de vrouwen, twee jaar geleden olympisch kampioen. Op het vorige WK werd Nederland door nota bene huidig co-gastland België na shoot-outs in de halve finale uitgeschakeld. Het pakte daarna brons tegen Australië in de troostfinale.

Achterin rust de hoop van bondscoach Jeroen Delmee op keepers Derk Meijer en Maurits Visser, met een defensie die bestaat uit onder meer Lars Balk en Justen Blok. Duco Telgenkamp is de blikvanger in de aanval. Hij scoorde dit WK al twee keer.

Andere opzet

Bij zowel de dames als de heren doen zestien landen mee, verdeeld over vier poules van vier. De beste twee teams per poule gaan door naar een tweede groepsfase: de nummers één en twee van poule A en D vormen samen groep E, die van B en C groep F. De nummers drie en vier spelen eveneens verder in nieuwe poules. Via die vervolgpoules worden de tickets voor de halve finales verdeeld, een greep van de hockeybond om nóg meer topwedstrijden tussen de grootmachten te garanderen.

Nederland en België spelen hun vijf groepswedstrijden in eigen land. De halve finales worden over beide landen verdeeld. In zowel Waver als Amstelveen staat één halve finale bij de heren en één bij de dames op het programma. Op zaterdag 29 augustus is het Wagener Stadion in het Amsterdamse Bos het decor van de damesfinale. Een dag later strijden de heren om de wereldtitel in Waver.

Uitslagen WK hockey Nederland (mannen)

Zondag 16 augustus: Nederland - Nieuw Zeeland 5-1

Dinsdag 18 augustus: Argentinië - Nederland 1-3

Dondedag 20 augustus: Nederland - Japan 4-1

Programma en uitslagen tweede poulefase

Zaterdag 22 augustus: Nederland - India 3-1

Maandag 24 augustus 18.00 uur: Nederland - Engeland 2-2

Halve finales

Donderdag 27 augustus 20.30 uur: Argentinië - Duitsland (Waver)

Vrijdag 28 augustus 18.00 uur: Nederland - Spanje (Amstelveen)

Finale en troostfinale