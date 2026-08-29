Voor Xan de Waard is de finale van het WK hockey met Oranje extra speciaal. Het is namelijk haar laatste wedstrijd voor het nationale team. Ze staat via sociale media stil bij dat moment en ontvangt veel liefdevolle reacties.

Eerder dit seizoen maakte de 30-jarige De Waard bekend dat ze na het WK stopt met haar topsportcarrière. Ze hoopt zaterdag afscheid te kunnen nemen met de wereldtitel. Hoe dan ook zal de finale tegen Argentinië haar laatste wedstrijd zijn.

Een bijzonder moment en daar staat de tophockeyster alvast bij stil op Instagram. "Mijn aller-aller-allerlaatste keer in het oranje, met dit geweldige team, dit publiek en familie en vrienden dichtbij", schrijft ze. "Voor altijd dankbaar."

Lieve reacties

Ze ontvangt al meteen een hoop mooie woorden van haar collega's. Hockeyer Jip Janssen schrijft: "Geniet ervan." Teamgenote Pien Sander laat een reeks hartjes achter en keepster Anne Veenendaal reageert: "Mijn liefie." Joosje Burg noemt haar "de beste". Marijn Veen laat ook een hartje achter. Felice Albers vindt De Waard "een legende".

De Waard kan nog een mooie mijlpaal meepakken in haar laatste wedstrijd. Prolongeren de Nederlandse hockeysters ze de wereldtitel, dan zijn ze voor het eerst vier keer op rij wereldkampioen. De Waard is de enige hockeyster in de sport die dan vier keer de titel wint.

Hockeypensioen

De tweevoudig beste speelster van de wereld kijkt ernaar uit om te genieten van het leven zonder hockey. Ze vertelde eerder dat ze even afstand gaat nemen van de sport. Samen met haar vriend en international Terrance Pieters gaat ze meteen na het WK op vakantie. De twee gaan op reis naar Australië.

Finale WK hockey

De Nederlandse hockeysters spelen zaterdag om 16.00 uur in de finale van het WK. Daarin treffen ze Argentinië, de nummer twee van de ranglijst. De Zuid-Amerikanen waren in 2010 het laatste land dat Oranje van een wereldtitel wist af te houden. De eindstrijd wordt gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen.