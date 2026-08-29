Nederlandse tophockeyster Yibbi Jansen is enorm populair. Tijdens het WK in eigen land staan de fans dan ook in de rij voor een foto of handtekening. De 26-jarige moet hen dan helaas teleurstellen.

Yibbi Jansen is tijdens het WK topscorer van Oranje. Ze staat op 118 goals in 119 interlands. Bovendien zette ze deze zomer haar eigen merk op, wat haar nog meer populariteit oplevert.

Dat is ook duidelijk te merken bij de wedstrijden van Oranje. Honderden kinderen proberen dan een foto of handtekening van de topspeelster te bemachtigen. "Ja, ze zijn heel erg enthousiast. Het is superleuk om mee te maken. Het is voor mij ook nieuw dat het deze vormen heeft aangenomen. Het geeft een boost om mee te nemen naar het veld", vertelt Jansen aan De Telegraaf.

Geen tijd voor

Toch moet ze haar fans op zo'n moment teleurstellen. "We hebben als team afgesproken dat we geen handtekeningen uitdelen na de wedstrijd. We moeten zo snel mogelijk herstellen na de wedstrijd, dan heb je er niet altijd tijd voor", legt ze uit.

Dat is soms best moeilijk. "Dan zie je al die enthousiaste gezichten en dan voelt het wel vervelend om ze geen aandacht te geven. Ik bedoel: ik ben ook jong geweest en dan vond ik het ook leuk om een handtekening te scoren.”

WK-finale

Jansen staat zaterdag met de Nederlandse hockeysters in de finale van het WK. Daarin treffen ze Argentinië, de nummer twee van de ranglijst. De Zuid-Amerikanen waren in 2010 het laatste land dat Oranje van een wereldtitel wist af te houden. De finale wordt gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen. Oranje heeft dan alle wedstrijden op het eindtoernooi afgewerkt in eigen huis.