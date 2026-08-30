Nicolás Keenan, de hockeyende verloofde van premier Rob Jetten, komt niet in actie tijdens de troostfinale tussen Nederland en Argentinië van het WK hockey. De Argentijn kampt met spierproblemen en kan dus niet ingezet worden in de strijd om het brons.

Met een kater verschenen de Nederlandse hockeymannen op het veld in het Belgische Waver. De olympisch kampioen verloor op het WK vrijdag in de halve finale van Spanje en strijdt zondag daardoor om het brons tegen Argentinië. Nederland en Argentinië ontmoetten elkaar al eerder dit toernooi

In de eerste groepsfase won Nederland al met 3-1 van de ploeg waar onder anderen Nicolás Keenan in actief is, de verloofde van premier Rob Jetten. De premier moedigde zijn geliefde dit toernooi al meerdere keren aan en troostte hem ook na de verloren halve finale tegen Duitsland. Tijdens het duel met Nederland zat Jetten op de tribune. Fans vroegen zich af in elke kleur hij zou verschijnen, maar de premier arriveerde uiteindelijk in zijn werkkleding. Al droeg hij wel een oranje sjaal.

Spierproblemen

Het was de vraag of Jetten ook bij de troostfinale zou verschijnen. Niet alleen omdat deze in België gespeeld wordt, maar ook omdat de coalitie momenteel druk aan het onderhandelen is over de begroting. De fans die hoopten een glimp van de premier op de tribune op te vangen konden hun hoop echter al voor de wedstrijd overboord gooien. Keenan zal namelijk niet in actie komen tijdens het duel. "Hij heeft last van spierproblemen", lichtte NOS-commentator Philip Kooke toe.

Finale

De finale van het WK wordt om 16.30 uur eveneens in het Belgische Waver gespeeld. Die gaat tussen Duitsland en Spanje. De Duitsers verdedigen hun titel en hopen voor de vierde keer in de geschiedenis wereldkampioen te worden. De Spanjaarden willen na de verloren finales in 1971 en 1998 eindelijk hun eerste titel pakken. Dat moet gebeuren onder leiding van Caldas, die in 2014 als coach met de Nederlandse vrouwen al eens wereldkampioen werd.