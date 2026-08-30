De Nederlandse hockeymannen hebben de troostfinale van het WK hockey van Argentinië verloren. De ploeg van Jeroen Delmée kende veel pech en ging in het vierde kwart met 1-2 onderuit tegen het land waar het in de eerste groepsfase van won. Nederland eindigt daarmee op de vierde plaats, zonder medaille.

Oranje hoopte voor het eerst sinds 1998 weer eens de wereldtitel te gaan pakken bij de mannen, maar het liep anders. Nederland stond in Amstelveen tegen het Spanje van oud-bondscoach Max Caldas lange tijd voor, maar in de slotfase ging het na een rode kaart voor Duco Telgenkamp helemaal mis. De ploeg van Jeroen Delmee verloor uiteindelijk met 4-3 en dus restte zondag alleen nog de strijd om het brons.

Oranje in troostfinale WK tegen Argentinië

Argentinië was de tegenstander en daar won Nederland in de eerste groepsfase al met 3-1 van. De nieuwe clash met de Zuid-Amerikanen betekende opnieuw een pikant duel voor de minister-president van ons land. Jetten is tenslotte verloofd met Nicolas Keenan en die speelt voor de Argentijnse ploeg. De premier moedigde zijn geliefde dit toernooi al meerdere keren aan en troostte hem ook na de verloren halve finale tegen Duitsland. Keenan was tijdens de finale niet inzetbaar. De verloofde van onze premier kampt met spierproblemen.

Stand ondanks kansen voor Oranje in evenwicht

Argentinië werd direct na het eerste fluitsignaal goed onder druk gezet door Nederland. Dat leverde de Oranje-hockeyers tijdens het eerste kwart twee kansen op. De stand bleef echter nog in evenwicht daar de kansen onbenut bleven.

Tijdens het tweede kwart versierde Nederland een strafcorner nadat de scheidsrechter oordeelde dat de Argentijn Maico Casella de bal opzettelijk met de bolle kant van zijn stick raakte. De inzet van Jip Janssen en rebound van Terrance Pieters bleven echter onbenut door verdedigend werk van Argentinië. Daardoor bleef de stand ook tijdens de rust in evenwicht.

Argentinië op voorsprong

Het zat Nederland niet mee. In het derde kwart tikte Tomas Domene de bal binnen en bracht de Argentijnen daarmee op 0-1. Het was het tiende doelpunt van de Argentijn tijdens dit WK. Kort daarna kreeg Floris Middendorp een groene kaart en tijdstraf van twee minuten omdat hij de bal miste en de stick van zijn tegenstander raakte.

Nieuwe hoop voor Nederland

Tot overmaat van ramp ontving Jorrit Croon tijdens het vierde kwart een gele kaart en tijdstraf van tien minuten na tussenkomt van de videoscheidsrechter omdat hij met zijn stick het hoofd van Thomas Habif had geraakt. Terwijl Nederland in ondertal op het veld verkeerde, versierde Duco Telgenkamp een strafcorner. Floris Middendorp tipte de inzet van Jip Janssen in het doel en zorgde daarmee voor nieuwe hoop voor Nederland gedurende de laatste tien minuten: 1-1.

Toen Koen Bijen even later met een backhand de 2-1 binnenwerkte, leek de hoop weer helemaal terug voor Nederland. Maar Argentinië vroeg een referral aan. De videoscheidsrechter oordeelde dat er sprake was van gevaarlijk spel, waardoor de stand op 1-1 bleef. Een aantal minuten later was het wel raak, maar dan aan de andere kant. Matias Rey benutte de rebound na een inzet van Domene.

Nederland deed daarna een amechtige poging voor een gelijkmaker door doelman Derk Meijer te wisselen voor een veldspeler. Dat leverde succes op, want Bijen versierde in de laatste vier seconden een strafcorner en gaf Nederland daarmee nog een sprankje hoop.

Na drie achtereenvolgende strafcorners vroeg Nederland een referral aan. De Oranje-hockeyers claimden dat de bal via een voet in plaats van een stick was uitgegaan, maar de videoscheidsrechter kon geen advies uitbrengen. Daarmee verloor Oranje de finale.

Finale Duitsland - Spanje

De finale van het WK wordt om 16.30 uur eveneens in het Belgische Waver gespeeld. Die gaat tussen Duitsland en Spanje. De Duitsers verdedigen hun titel en hopen voor de vierde keer in de geschiedenis wereldkampioen te worden. De Spanjaarden willen na de verloren finales in 1971 en 1998 eindelijk hun eerste titel pakken. Dat moet gebeuren onder leiding van Caldas, die in 2014 als coach met de Nederlandse vrouwen al eens wereldkampioen werd.

Nederlandse vrouwen

De Nederlandse vrouwen werden zaterdag in Amstelveen voor eigen publiek na zestien jaar onttroond. Na drie wereldtitels op rij was Argentinië in de finale na shoot-outs te sterk. De vorige keer dat Oranje de WK-titel misliep, was in 2010 en ook toen waren de Argentijnse vrouwen te sterk in de eindstrijd.