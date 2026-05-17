Willem II bereikte zaterdag overtuigend de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Maar een smet op de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Almere City was toch wel de aanslag op Calvin Twigt. De middenvelder van de Tilburgers werd nota bene door zijn beste vriend Milan de Haan uit de wedstrijd geschopt.

Almere City had thuis al met 1-0 verloren en stond in het Koning Willem II Stadion ook 1-0 achter. Het promotieduel was dus al gespeeld, maar toch ging invaller De Haan in de 82ste minuut over de schreef. Door een verkeerd ingezette tackle plantte hij zijn noppen op het onderbeen van Twigt. Kermend van de pijn ging de Willem II'er naar het gras. Na een uitgebreide verzorging kon hij, ondersteund door twee stafleden, nog net zelf hinkend van het veld. Maar de schrik en woede zat er goed in bij de thuisclub.

Achterlijke tackle

"Een achterlijke tackle”, zo was Willem II-trainer John Stegeman na afloop luid en duidelijk tegen het Brabants Dagblad. "Ik neem het hem niet persoonlijk kwalijk, hij zal het vast niet expres hebben gedaan. Maar als je die beelden ziet... Dit zijn aanslagen die niet op het voetbalveld thuishoren. Waarom vlieg je er zó in, in die situatie? Die jongen was zelf ook helemaal van de kaart. En dat snap ik, want het is ook nog eens de beste vriend van Calvin.”

De Haan was zelf ook nogal overdonderd door het hele gebeuren en ging diep door het stof richting zijn vriend. Jarenlang speelden ze samen bij FC Volendam en ontstond er een band voor het leven. Direct na de wedstrijd maakte De Haan zijn weg naar de kleedkamer van de tegenstander om meermaals zijn excuses aan te bieden aan Twigt. Berouw komt vaak na de zonde en bij Willem II zijn ze er niet bepaald blij mee.

'Streep door de rekening'

De Tilburgers moeten het in de finale van de play-offs tegen de nummer zestien uit de Eredivisie (FC Volendam of Telstar) waarschijnlijk doen zonder Twigt, die sinds zijn winterse overstap uitgroeide tot één van de beste middenvelders in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer Stegeman baalt er vreselijk van. "Ik heb er een hard hoofd in, het gaat niet goed met Calvin. Hij heeft echt heel veel pijn. Ik vrees dat we hem een tijdje moeten missen. Dat is weer een streep door de rekening voor ons."

