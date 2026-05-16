Willem II gaat naar de finale van de play-offs voor een plek in de Eredivisie. Zaterdag won de club uit Tilburg in eigen huis met 2-0 van Almere City. Dat kwam bovenop de zege met 1-0 die Willem II woensdag al boekte in Flevoland.

Willem II treft in de finale van de play-offs de nummer 16 van de Eredivisie. Met nog één wedstrijd te gaan in het reguliere seizoen is dat FC Volendam. De ploeg heeft 2 punten minder dan nummer 15 Telstar.

Willem II is de nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie. Almere eindigde als vijfde.

Verloop

Na een aardige openingsfase leek Almere City als eerste toe te slaan. Marley Dors schoot knap raak, maar het doelpunt werd afgekeurd om buitenspel. Een paar minuten later was Willem II dichtbij via Devin Haen. Zijn schot in de korte hoek werd gered door Almere-keeper Tristan Kuijsten.

Het restant van de eerste helft verliep zonder grote kansen, maar meteen na rust waren beide ploegen gevaarlijk. Na een geblokt schot van Almere raakte Finn Stam namens Willem II de paal. Een kopbal van Almere-aanvaller Ferdy Druijf vloog daarna naast, voordat Willem II door een fout van Kuijsten de 1-0 kon maken.

De keeper verloor ver van zijn doel de bal en Uriel van Aalst profiteerde. Druijf liet daarna nog een grote kans onbenut om de stand gelijk te trekken. Almere-invaller Milan de Haan zag in de slotfase rood voor een harde overtreding, waarna Amine Et Taibi met een fraaie volley de 2-0 maakte.

De play-offs

Voor de Almeerders was het al de zesde wedstrijd in de play-offs, want de degradant moest al in de eerste ronde beginnen en had er al twee tweeluiken op zitten. Willem II speelde zijn tweede wedstrijd. De Tilburgers mochten de eerste en tweede ronde overslaan.

