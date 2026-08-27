Ajax heeft een nieuwe aanvaller mogen verwelkomen. Al dagenlang ging het over de komst van Viktor Tsygankov en de transfer van de Oekraïner is inmiddels rond. Tsygankov wordt voor zo'n vijf miljoen euro overgenomen van Girona. Trainer Michel, die met de Oekraïens international werkte in Spanje, is nu al blij met de komst van zijn voormalige pupil.

Trainer Míchel Sánchez gaf op de persconferentie voor het thuisduel tegen FC Sion al aan gecharmeerd te zijn van Tsygankov. "Hij kan ons met heel veel dingen helpen", zei de Spaanse trainer over de buitenspeler. "Viktor is een speler met een goede werkethiek en hij kan ook bijdragen aan de teamgeest. Hij scoort makkelijk en kan wel degelijk diepte in ons spel brengen. Met en zonder bal."

Míchel werkte de afgelopen seizoenen met Tsygankov bij FC Girona. De 28-jarige international van Oekraïne is een rechtsbuiten die ook op de linkerflank kan spelen. Ajax wil voor het einde van de transfermarkt nog een vleugelaanvaller en een verdedigende middenvelder aantrekken. Ook kijkt de club nog naar een rechtsbenige centrale verdediger. "Ik heb er vertrouwen in dat Jordi onze selectie gaat versterken", doelde Míchel op technisch directeur Cruijff.

Nummer zes hoognodig

Ajax zoekt al een jaar vergeefs naar een goede opvolger voor de vorig jaar vertrokken controlerende middenvelder Jordan Henderson. Youri Regeer speelde afgelopen weken vaak op die positie. "Jorthy Mokio en Daley Blind kunnen daar ook spelen, maar dat is niet hun beste positie", zei Míchel.

Focus op middenveld en aanval

Ajax zoekt nog naar een opvolger voor de naar Paris Saint-Germain vertrokken Mika Godts. Noa Lang leek de afgelopen weken te duur, maar is nog niet vertrokken bij Napoli. "Mijn grootste focus ligt nu op het defensieve middenveld en de twee buitenspelers", zei de coach. "Wat mij betreft moet het spel altijd gespeeld worden vanuit het middenveld. Als je de baas bent op het middenveld, ben je baas over het spel."

Dun in de verdedigers

Míchel zag afgelopen week met Josip Šutalo (Lazio) en Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) twee rechtsbenige centrale verdedigers vertrekken. Aaron Bouwman is nu de enige rechtsbenige centrale verdediger in de selectie van Ajax. "Het kan dus zijn dat we nog iemand gaan contracteren", zei de Spaanse coach van Ajax voordat hij herhaalde dat zijn ploeg ook met twee linksbenige centrale verdedigers kan spelen. De selectie van Ajax telt met Blind, Youri Baas en Dies Janse drie linksbenige centrale verdedigers.