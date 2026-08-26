Ajax is nog slechts één duel verwijderd van het hoofdtoernooi in de UEFA Conference League. Daarvoor moeten de Amsterdammers de 4-2 voorsprong uit het heenduel in eigen huis verdedigen. Toch kan trainer Míchel Sanchez nog lang niet op al zijn spelers een beroep doen. Ajax kampt nog altijd met meerdere blessures.

In Zwitserland wist Ajax na een moeizame begin in de slotfase af te rekenen met FC Sion (4-2). Daardoor lijkt de thuiswedstrijd in de Johan Cruijff Arena een formaliteit, al zal er van onderschatting na vorige week zeker geen sprake zijn. Woensdag verscheen trainer Míchel op de inleidende persconferentie en daar meldde hij het nog altijd zonder een paar sterkhouders te moeten doen.

Drietal geblesseerde spelers

Donderdag heeft de Spaanse oefenmeester in elk geval nog altijd geen beschikking over de teruggekeerde routinier Daley Blind. De verdediger is nog niet hersteld van de blessure die hij heeft opgelopen in het uitduel met Shelbourne. "Sindsdien heeft hij niet meer kunnen trainen", zei Míchel over hem. "We weten nog niet wanneer hij terugkeert."

Ook voor buitenspelers Maher Carrizo en Rayane Bounida komt de beslissende kwalificatiewedstrijd nog te vroeg. "Carrizo is hersteld van een enkelblessure en gaat snel weer met ons trainen", zei Míchel over de 20-jarige Argentijn, die nog geen potten heeft weten te breken sinds zijn komst naar Amsterdam.

De talentvolle Bounida, die vorig seizoen op het eind nog een grote rol speelde bij Ajax, ligt er al veel langer uit en is op de weg terug. "Bounida heeft een groot deel van de voorbereiding gemist, maar traint nu gelukkig weer mee", gaf Míchel als update over de Marokkaanse Belg.

Conference League van groot belang

Trainer Míchel hoopt ook zonder de drie spelers het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. Dat is erg belangrijk voor een club als Ajax, zo meende hij. "Dat is een van onze grote doelen voor dit seizoen. We willen op drie fronten blijven strijden", zei de Spanjaard, die erkende dat zijn ploeg zich nog op veel punten moet verbeteren.

Ajax mist te veel kansen en incasseerde al zeven tegentreffers in vijf Europese duels. "We moeten na balverlies de ruimtes klein houden", zei de Spanjaard. "Ik houd niet van grote ruimtes op het veld. We kunnen onze wedstrijden nog veel meer domineren en we moeten stabieler verdedigen. We krijgen iedere wedstrijd veel mogelijkheden, maar maken nog te weinig doelpunten."