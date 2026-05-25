Oranje-bondscoach Ronald Koeman moet spoedig echt aan de bak. Als keuzeheer van het Nederlands elftal heeft hij het grote delen van het jaar niet bijzonder druk, maar binnenkort is alles anders, want dan begint het WK voetbal. Vlak voordat het toernooi losbarst, genoot Koeman nog even in een letterlijk en figuurlijk warme omgeving.

Nederland speelt in aanloop naar het WK nog twee oefenwedstrijden, op 3 juni in Rotterdam tegen Algerije en op 8 juni in New York tegen Oezbekistan. Op 14 juni is Japan, in Dallas, de eerste tegenstander in de groepsfase van het WK.

Koeman Cup

Koeman is nog steeds erg geliefd in Barcelona, want hij speelde in de jaren 90 onder trainer Johan Cruijff tijdens een succesvolle periode voor de Catalonische club. Koeman zorgde in 1992 voor de Champions League door met een vrije trap de enige goal in de eindstrijd tegen Sampdoria te maken.

Mede daarom kreeg Koeman een warm onthaal toen hij de afgelopen dagen neerstreek in Barcelona. Hij was daar voor een evenement dat naar hem is vernoemd: Koeman Cup 2026. Volgens de Johan Cruyff Foundation is dat: "hét Golf en Padel toernooi van de Cruyff Foundation, dat in Barcelona plaatsvindt! Ontmoet Ronald Koeman, neem deel aan een 18 holes golftoernooi of ga lekker padellen en steun hiermee de Cruyff Foundation!"

Geld inzamelen

Dochter Debbie Koeman was ook present bij de Club de Golf de Barcelona. De Johan Cruyff Foundation meldt dat 180 deelnemers geld kwamen inzamelen.

De stichting schrijft: "Vrijdag 22 mei was de start van de sportdag. Na uren van intense competitie werd het toernooi afgesloten met een lunch, waarbij de trofeeën werden uitgereikt aan de winnaars en het hoogtepunt van de dag werd onthuld: het totale bedrag dat voor deze editie was ingezameld, bedroeg 100.140 euro."

Oranje

Koeman zal in Barcelona ook af en toe hoofdschuddend naar zijn telefoon hebben gekeken. Er kwam namelijk slecht nieuws binnen over een van zijn spelers. Emmanuel Emegha doet volgende maand met het Nederlands elftal definitief niet mee aan het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De aanvaller van RC Strasbourg is niet op tijd hersteld van een blessure die hij begin deze maand opliep. Bondscoach Ronald Koeman zei eerder al weinig hoop te hebben dat Emegha fit zou zijn voor het WK. Eerder werd al duidelijk dat de geblesseerde spelers Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten en Xavi Simons het WK ook niet halen.

