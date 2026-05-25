Het had zomaar gekund dat Wim Kieft deze zomer zonder shirt te bewonderen was geweest op de voorpagina van een bekend tijdschrift. De oud-spits van Oranje laat duidelijk weten wat hij daarvan vindt.

Kieft deed samen met oud-collega's Wesley Sneijder en Royston Drenthe mee aan het programma Nog Een Keer Fit. In de TV-show begonnen de drie oud-voetballers aan een traject om kilo's kwijt te raken en zo weer in vorm te komen. Bij Sneijder ging dit vrij goed, bij Kieft liep het minder, omdat hij een zware operatie aan zijn knie moest ondergaan.

Drenthe kende in eerste instantie problemen met de discipline die het afvallen met zich meebrengt en kreeg gedurende de opnameperiode een herseninfarct, waar hij al een aantal maanden van aan het revalideren is.

Cover van Men's Health

Nu onthult Kieft dat er eigenlijk een speciale beloning aan zijn deelname vast zat. De oud-voetballer merkt op dat zijn einddoel voor het programma niet is gelukt. Kieft vertelt dat als het doel voor hem, Drenthe en Sneijder wel was gelukt, dat ze dan op de cover van de Men's Health mochten verschijnen. Dit om te showen 'hoe mooi hun lijf is'. Voor de oud-voetballer was er echter geen kans dat hij dit ging doen. "Dat heb ik pertinent geweigerd", vertelt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Humberto Tan

De cover van de Men's Health is voor een aantal bekende Nederlanders een doel in hun loopbaan. Ze gaan dan een traject in, waarin ze in een korte periode een zo fit mogelijk lijf krijgen. Het eindresultaat is dan een fotoshoot voor de cover van het bekende magazine. Zo stond onlangs voormalig sportpresentator Humberto Tan nog met zijn zoon op de cover.

De oud-spits heeft het idee dat je nooit meer serieus wordt genomen als je de foto's met ontbloot bovenlichaam wel laat maken. "Maar die Humberto Tan heeft er dan toch gewoon maling aan, hè", zegt Kieft daar met verbazing over. "Die staat daar dan... Volgens mij is het ook wel een beetje bewerkt toch?" Dat wordt ontkend door schrijver en host Michel van Egmond, die behoorlijk onder de indruk is van de foto's. "Niet normaal", vindt Kieft.

Curaçao

Kieft geniet op dit moment van een periode van twee weken op het Caribische eiland Curaçao. Daar neemt hij samen met zijn vrienden Rob Jansen, Michel van Egmond en René van der Gijp de podcast KieftJansenEgmondGijp op. De heren ondernemen voor hun socials ook verschillende uitjes zoals gastoptredens bij radio's en ook lekkere etentjes worden vastgelegd.

