Royal Antwerp heeft het ontslag van Joseph Oosting officieel gemaakt. Voor de Nederlandse coach een debacle, want dit is de tweede keer dit seizoen dat hij de zak krijgt.

Na het einde van het reguliere seizoen kwam Royal Antwerp in de eindronde terecht, waarbij slechts één ticket voor Europees voetbal te winnen viel. Dat ticket pakte Oosting niet. Antwerp verloor de laatste drie wedstrijden en staat nu vijfde in de B-poule van de Jupiler Pro League. Daarom heeft de club een hard besluit moeten nemen. Met nog twee wedstrijden te gaan is Oosting officieel ontslagen. En dat is niet voor het eerst dit seizoen.

Oosting was namelijk ook de eerste coach die dit seizoen in de Eredivisie werd ontslagen. Begin dit seizoen zette FC Twente de oefenmeester op straat. De Tukkers stelden John van den Brom aan als vervanger en onder hem steeg de club naar de derde plek waar het voor de laatste speelronde staat. Oosting koos in november al voor een nieuw avontuur bij Royal Antwerp, maar ook daar maakt hij dus het seizoen niet af.

Nederlands bolwerk in Antwerpen

Door het ontslag van Oosting wordt de Nederlandse enclave bij Antwerpen wel iets kleiner. In de selectie zitten wel nog altijd Glenn Bijl, Vincent Janssen en Gyrano Kerk. Ook is er een Nederlander verantwoordelijk voor het ontslag van Oosting: Marc Overmars. De oud-directeur van Ajax is sinds 2022 actief als technische verantwoordelijke bij de Belgische club.

Thijs Oosting

Oosting kan door zijn ontslag bij Royal Antwerp wel gaan kijken bij de laatste competitiewedstrijd van zijn zoon dit seizoen. PEC Zwolle-middenvelder Thijs Oosting is de zoon van de oefenmeester. Hij speelt zondag de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Feyenoord. Oosting werd gehuurd van FC Groningen, maar PEC Zwolle heeft al officieel bekend gemaakt dat de middenvelder definitief wordt overgenomen van de Groningers.

In navolging van Tom de Graaff en Tijs Velthuis blijft ook huurling Thijs Oosting (26) aan PEC Zwolle verbonden. De club heeft de optie tot koop gelicht, waardoor Oosting definitief wordt overgenomen van FC Groningen.



