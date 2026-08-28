De vuurwerkactie van Feyenoord-supporters afgelopen weekend tijdens het duel met SC Cambuur heeft grote gevolgen. De lokale vierhoek in Leeuwarden besloot dat er dit weekend geen uitsupporters van de tegenpartij welkom zijn. Dat besluit schiet bij de supportersvereniging van FC Twente in het verkeerde keelgat.

De Eredivisiewedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord werd zondagmiddag tijdelijk stilgelegd na een opvallend incident. In de twaalfde minuut staken meegereisde Feyenoord-supporters massaal vuurwerk af. Een deel daarvan belandde in de thuisvakken, waarbij meerdere supporters gewond raakten.

Dat incident heeft nu ook gevolgen voor FC Twente. De club is eerder deze week geïnformeerd dat de lokale autoriteiten in Leeuwarden hebben besloten geen supporters van de Tukkers toe te laten bij het duel met Cambuur van komende zondag. De aanleiding is het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Volgens de lokale vierhoek is het veiligheidsrisico te groot om uitsupporters toe te laten.

FC Twente liet in een reactie weten teleurgesteld te zijn, maar legt zich neer bij de beslissing van de lokale autoriteiten. FC Twente-directeur Dominique Scholten reageert: "Het is zeer kwalijk dat er door afgestoken vuurwerk gewonden zijn gevallen. Voor onze supporters, spelers en de club is het zeer teleurstellend dat dit besluit is genomen. We zijn in gesprek geweest met de lokale vierhoek om mee te denken, zodat supporters alsnog welkom zouden zijn. Daar is helaas geen gehoor aan gegeven. Ondanks dat wij er part noch deel aan hebben, moeten wij ons neerleggen bij het besluit van de lokale vierhoek."

Reactie supportersvereniging

Maar de achterban van de Tukkers legt zich niet neer bij het besluit. Volgens de supportersvereniging zorgt de maatregel voor veel onbegrip. De supportersvereniging heeft inmiddels laten weten dit weekend alsnog af te reizen naar Leeuwarden, ongeacht of ze welkom zijn.

"Met stijgende verbazing hebben we het besluit gelezen om Twente supporters te weren in Leeuwarden. Doordat een club en gemeente de boel niet goed op orde hebben worden wij benadeeld. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over", luidt het bericht.

"Daar waar Twente gaat, daar gaan wij mee. Dus ook naar Leeuwarden. Als we niet naar de wedstrijd mogen, zullen we alsnog afreizen naar Leeuwarden om daar te demonstreren tegen dit besluit en om de wedstrijd te bekijken in de stad. We zien jullie allemaal daar! Tot zondag in Leeuwarden", sluit de supportersvereniging af.