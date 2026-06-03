Oranje heeft voor een flinke teleurstelling gezorgd in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in De Kuip. De ploeg van Ronald Koeman miste zelf een aantal grote kansen moest in de slotfase een tegentreffer incasseren. Het was Feyenoorder Hadj Moussa die het Nederlands Elftal met een prachtige treffer met een zuur gevoel naar de VS stuurde.

Het is een zware teleurstelling na een beladen avond in de Kuip. De ploeg van Ronald Koeman kreeg grote kansen maar kon geen potten breken in wedstrijd tegen Algerije. Ook na een tweede helft met veel wijzigingen bleef Oranje kansen missen en werd het spel minder. Aan de andere kant was het stugge Algerije wel scherp. Met een felle achterban in De Kuip konden de Algerijnse fans uiteindelijk in juichen uitbarsten toen Hadj Moussa het net wist te vinden.

Nog voordat de bal rolde in De Kuip was er al sprake van een bijzonder moment in Rotterdam. De spelers van Oranje zorgden voor vertederende beelden door met familie het veld op te lopen. Na 8 minuten spelen was het ook Oranje dat tot de eerste grote kans kwam om op 1-0 te komen. Maar de goal bleef uit omdat Donyell Malen de paal raakte. Vlak daarna leek Oranje wel op voorsprong te komen via Reijnders, maar ging de vlag omhoog waardoor de voorsprong nog uitbleef.

Doelpuntloze eerste helft met gigantische kansen

In de eerste helft leek het erop dat het een mooie avond kon gaan worden voor Oranje. Het Nederlands elftal had in de openingsfase van de eerste helft al een ruime voorsprong kunnen nemen. Eerst leek Reijnders Nederland op voorsprong te schieten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Kort daarna faalde Malen oog in oog met de Algerijnse doelman nadat debutant Summerville knap was doorgebroken. De debutant maakte een goede indruk op de rechterflank met een aantal scherpe acties en voorzetten.

Even later kreeg ook Cody Gakpo een grote kans, maar hij vond de goed keepende Zidane op zijn weg. Aan de andere kant ontsnapte Nederland halverwege de eerste helft aan een achterstand. Van Hecke leed balverlies, waardoor Algerije gevaarlijk kon uitbreken, maar Van de Ven voorkwam met sterk verdedigend ingrijpen een achterstand.

Veel wijzigingen in slordige tweede helft

In de tweede helft gooide Koeman het roer om met vijf wissels. Memphis Depay, Robin Roefs, Justin Kluivert, Nathan Ake en Jorrel Hato kwamen in de ploeg voor Summerville, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberg en Verbruggen. Bondscoach Ronald Koeman kondigde daags voor de wedstrijd al aan dat hij veel gebruik zou gaan maken van zijn wissels in deze uitzwaaiwedstrijd. Hij gunde hiermee tegelijkertijd doelman Robin Roefs zijn debuut onder de lat bij Oranje.

De vele wissels kwamen het spel van Oranje niet ten goede. In de tweede helft kwam de ploeg van Ronald Koeman nog nauwelijks tot grote kansen. Algerije bleef wel gevaarlijk en zette Nederland gevaarlijk onder druk. Uiteindelijk was het Hadj Moussa die in de 86e minuut de wedstrijd besliste met een prachtige treffer.

Het Nederlands elftal reist donderdag af naar New York, waar het nog zal oefenen tegen Oezbekstan. Daarna staat de eerste poulefasewedstrijd van het WK op het programma tegen Japan. Voor die tijd lijkt er nog genoeg werk aan de winkel te zijn voor de ploeg van Ronald Koeman na een teleurstellende avond in De Kuip.

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