Het Nederlands elftal speelt de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in De Kuip en bij de opkomst ontstond er al een emotioneel moment. De spelers liepen met familie het veld op. Zo hadden Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong hun kinderen bij zich om de arm. Het zorgde voor verterende beelden in Rotterdam.

Het is de laatste wedstrijd voor Oranje richting het WK in Canada, Verenigde Staten en Mexico. Daarna moeten de spelers hun familie een behoorlijke tijd missen. Om nog één keer hun kinderen in de armen te hebben, mocht iedereen samen het veld op lopen met iemand die dicht bij hen staat. De kinderen die meeliepen op het veld waren allemaal familie van spelers of staf.

Kus van Frenkie de Jong

Frenkie de Jong liep met zijn zoontje Miles het veld op en gaf hem een dikke kus toen hij op zijn plek stond voor de volksliederen. Hij had jongste zoon Mason op de arm. Tijdens deze liederen stond het kind van Reijnders lekker te dansen op zijn plek, wat tot grote hilariteit leidde bij de middenvelder van Oranje. De dochter van Van Dijk mocht het vaantje vasthouden.

Langs de kant zag je de vrouwen van de spelers met een grote glimlach kijken hoe hun kinderen met papa het veld opliepen. Na afloop van beide volksliederen, waarin de kinderen kletsnat werden van de regen, renden ze heel snel naar hun moeders toe.

Nederland speelt tegen Algerije de uitzwaaiwedstrijd, maar niet de laatste oefenwedstrijd. Donderdag vliegen ze naar Amerika, waar ze op 8 juni nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan spelen. Daarna start het WK op 14 juni tegen Japan, treft Oranje op 20 juni Zweden en sluiten ze de groep af tegen Tunesië op 26 juni.

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