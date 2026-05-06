Johan Derksen is met nieuws over Dick Advocaat gekomen in de nieuwste uitzending van Vandaag Inside. De analist zegt dat de oud-bondscoach van Curaçao toch mee zou willen naar het WK met het land.

Advocaat zorgde als bondscoach van Curaçao voor een enorme stunt door samen met assistenten Cor Pot, Kees Jansma en Casper van Eijck het WK te halen. Daar neemt het land het op tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Niet veel later bleek echter dat Advocaat het wereldkampioenschap niet mee zal maken. Door de gezondheidssituatie van zijn dochter wilde Advocaat koste wat kost in Nederland blijven en dus gaf hij het stokje bij Curaçao over aan Fred Rutten. Echter zou er nu plots toch een opening zijn voor Advocaat, die op dit moment adviseur van Robin van Persie is bij Feyenoord.

Johan Derksen

Volgens Derksen gaat het namelijk beter met de gezondheid van de dochter van Advocaat. Daarom zou hij graag alsnog mee willen naar het WK. Advocaat wil echter Rutten niet voor de voeten lopen als huidige bondscoach, zo bevestigt ook presentator Wilfred Genee. Een beslissing lijkt er nog niet te zijn genomen, maar mogelijk zal Advocaat er toch bij zijn op het WK.

Derksen zou in ieder geval fan zijn van het idee dat Advocaat alsnog met Curaçao meegaat naar het WK. Hij vindt dat 'Dick hoort bij het eiland' en denkt ook dat Advocaat een betere promotor is van Curaçao dan de huidige bondscoach Rutten. De hele studio van Vandaag Inside lijkt zelfs fan te zijn van het idee. Onder aanvoering van presentator Genee begint het publiek massaal 'Dickie, Dickie' te roepen.

Fred Rutten

Rutten speelde eind maart zijn eerste en tot nog toe enige twee interlands als bondscoach van Curaçao. Die gingen allebei verloren. De eerste met 2-0 van China en de tweede met 5-1 van Australië. Rutten vertelde echter na beide wedstrijden dat hij nog altijd met vol vertrouwen richting het WK aan het werken is. Of hij dit met of zonder Advocaat doet, lijkt dus nog de vraag.

