De familie Van Hooijdonk kwam dinsdag dubbel in het nieuws. Nadat vader Pierre van Hooijdonk zijn vertrek als analist bij de NOS bekendmaakte, kwam uren later ook zoonlief Sydney van Hooijdonk voorbij in de headlines. Hij keert namelijk juist terug in Nederland.

PEC Zwolle heeft Sydney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige aanvaller komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora. In het contract is een optie tot koop opgenomen. "Ik ben heel blij met mijn overgang naar Zwolle en om weer terug in de Eredivisie te zijn", laat Van Hooijdonk via PEC Zwolle weten. De spits gaat spelen met rugnummer 17 en hij gaat daar concurreren met Koen Kostons.

"PEC Zwolle is een club die al jarenlang laat zien thuis te horen in de Eredivisie en ambities heeft om stap voor stap hogerop te komen. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kwaliteiten belangrijk kan zijn voor het team en kijk er dan ook naar uit om hier aan de slag te gaan.”

'Bravoure'

Technisch directeur Gerry Hamstra reageert: "Het profiel van Sydney past goed binnen onze zoektocht naar een aanvallende versterking. Sydney heeft, naast zijn internationale ervaring, al bijna 100 wedstrijden in de Eredivisie achter zijn naam staan, is zeer doelgericht, brengt veel power in de strijd en speelt met bravoure. We wensen Sydney heel veel succes bij onze mooie club.”

Contract

Van Hooijdonk komt uit de jeugd van NAC, waar hij doorbrak en in 2021 voor het eerst vertrok. Daarna volgden periodes bij onder meer Bologna in Italië, sc Heerenveen en het Engelse Norwich City. In 2025 keerde hij terug bij de club uit Breda, waarna hij begin dit jaar opnieuw vertrok naar het buitenland. Bij Estrela da Amadora tekende hij een contract tot medio 2028. Voor de Portugese club speelde hij vooralsnog twaalf wedstrijden.