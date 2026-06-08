Robin van Persie werd zondag uit zijn functie als hoofdtrainer gezet bij Feyenoord en dus moet de club op zoek naar een vervanger. Die dat wordt, dat is nog onbekend. Eén succesvolle naam uit het verleden is in elk geval beschikbaar, maar bij Sportnieuws.nl-lezers zorgt die optie voor verdeelde meningen.

Van Persie kreeg zondag te horen dat de club na een moeizaam seizoen op zoek gaat naar een nieuwe coach. Het clubicoon werd weliswaar tweede in de Vriendenloterij Eredivisie en pakte dus een Champions League-ticket, maar dat ging gepaard met veel problemen. De club kampte met veel blessures, het spel was geregeld weinig verheffend, in de Europa League en het bekertoernooi was er een teleurstellende uitschakeling en met enkele spelers had Van Persie geen goede band.

Meerderheid vindt ontslag Van Persie terecht

Feyenoord stelde onlangs een nieuwe technisch directeur en een nieuwe algemeen directeur aan. Het duo Dévy Rigaux en Robert Eenhoorn liet op hun eerste persconferentie weten dat de positie van Van Persie nog geëvalueerd moest worden. Dat is nu dus gebeurd, met het ontslag van Van Persie tot gevolg. Onder een peiling van Sportnieuws.nl-lezers was het verdict duidelijk. Een meerderheid vindt het vertrek van de hoofdtrainer terecht.

Twijfels over Arne Slot

De oud-topspits van onder meer Feyenoord, Manchester United, Arsenal en het Nederlands elftal moet dus wijken, maar voor wie? De naam van Arne Slot wordt natuurlijk genoemd. Hij boekte van 2021 tot en met 2024 grootse successen met Feyenoord door onder meer de beker en de landstitel te winnen. Daarnaast bereikte hij de finale van de Conference League. Slot is clubloos nadat hij op 30 mei ontslagen werd bij Liverpool, de club waar hij in zijn debuutjaar nog kampioen werd.

Of Slot de ideale kandidaat is, daar bestaan bij de lezers van Sportnieuws.nl twijfels over. De helft ziet in hem een uitstekende opvolger van Van Persie, de andere helft vindt dat de Rotterdammers voor een andere coach moeten gaan.

Bekende Oostenrijker als opvolger?

In de komende periode zal er meer duidelijkheid komen over de opvolging van Van Persie. Een naam die de rondte doet is die van Oliver Glasner. Volgens De Telegraaf is hij een kandidaat waar de directie oren naar heeft. De Oostenrijker won met Crystal Palace onlangs de Conference League nadat eerder al de FA Cup en Community Shield werden gewonnen.

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